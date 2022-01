Talent Palmer grote uitblinker bij eenvoudige FA Cup-zege van City

Vrijdag, 7 januari 2022 om 22:51 • Jordi Tomasowa

Manchester City kende vrijdagavond in de derde ronde van de FA Cup geen enkele moeite met Swindon Town. Op bezoek bij de huidige nummer vijf van de League Two wonnen the Citizens met 1-4. Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan en Cole Palmer namen tegen de vierdeklasser de doelpunten voor hun rekening.

Bij City had Rodolfo Borrell, die de door corona afwezige Josep Guardiola verving, onder anderen een basisplaats ingeruimd voor Nathan Aké en het negentienjarige talent Palmer. De bezoekers gingen gelijk op zoek naar een vroege openingstreffer en waren hier via Silva ook dicht bij. Na een klein kwartier was de voorsprong voor de koploper van de Premier League alsnog een feit. Palmer had een sterke individuele actie in huis en trok de bal vervolgens strak voor, waarna Bernardo Silva eenvoudig kon binnentikken: 0-1. De Portugese aanvaller vergat drie minuten later om zijn tweede treffer van de avond aan te maken, toen Akin Odimayo te kort terugkopte op zijn doelman Lewis Ward. Silva pakte het buitenkansje echter niet uit door wild over te schieten.

Op knullige wijze gooide de thuisploeg niet veel later alsnog zijn eigen glazen in. Middenvelder Louis Reed probeerde tijdens de opbouw op de rand van zijn eigen strafschopgebied een hoogstandje, wat direct werd afgestraft door Gabriel Jesus, die de hoek voor het uitkiezen had op aangeven van Kevin De Bruyne: 0-2. Na rust voerde City de score verder op via Gündogan. De Duitse middenvelder schoot een vrije trap precies langs de muur van Swindon: 0-3. Gabriel Jesus liet vervolgens na om van elf meter de score verder op te voeren.





De wedstrijd was na de derde treffer van City al lang en breed gespeeld, maar toch bracht invaller Jonathan Williams de bezoekers op County Ground in de slotfase in extase door met een lage schuiver Zack Steffen het nakijken te geven: 1-3. Het slotakkoord was desondanks voor Palmer, die op fraaie wijze de bal via de lat en de paal in de lange hoek krulde: 1-4.