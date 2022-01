Feyenoord-huurling Conteh scoort met zijn tweede balcontact voor Dordrecht

Vrijdag, 7 januari 2022 om 20:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:01

Hekkensluiter FC Dordrecht heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie een zege geboekt op bezoek bij Helmond Sport. Mede dankzij Feyenoord-huurling Christian Conteh, die als invaller binnen één minuut het net vond, greep de ploeg van trainer Michele Santoni de volle buit. Door de overwinning blijft FC Dordrecht twintigste met 14 punten uit 21 duels, al bedraagt de achterstand op Almere City nu nog slechts drie punten. Helmond Sport blijft steken op een zestiende plaats met 20 punten uit 21 wedstrijden.

Voor Helmond Sport was het deze week lange tijd de vraag of het genoeg spelers had om aan te treden tegen FC Dordrecht. Robin Mantel, Maxime De Bie, Jossué Dolet en Keyennu Lont ontbraken sowieso door blessures en bovendien werden de Limburgers ook geteisterd door corona. Hierdoor zaten er vrijdagavond naast trainer Wil Boessen slechts drie veldspelers en een doelman op de bank. Ilias Breugelmans kon zich echter al opmaken voor een extreem vroege invalbeurt, omdat Jules Houttequiet na twintig seconden tijdens een sprintduel naar zijn hamstring greep.

Wát een debuut voor Christian Conteh! De huurling van @feyenoord scoort na één minuut bij zijn debuut voor @fcdordrecht ????#heldor pic.twitter.com/paUaAyrHnp — ESPN NL (@ESPNnl) January 7, 2022

Beide ploegen slaagden er in een matte openingsfase niet in om tot grote kansen te komen . Helmond Sport had weliswaar veelvuldig balbezit, maar dit resulteerde niet direct tot doelgevaar. Dylan Seys nam Liam Bossin daarom maar met afstandsschot onder vuur. Waar de bezoekers vrede leken te hebben met een 0-0 ruststand, zette Helmond Sport in blessuretijd nog twee keer aan. Bosiers leek eerst te profiteren van een te korte inspeelpass van Bossin, die zijn fout net op tijd herstelde, waarna Boyd Reith vanaf een meter of 25 hard op de paal schoot.

Een kwartier na rust had Santoni genoeg gezien. De trainer van de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie besloot Conteh binnen de lijnen te brengen. De Feyenoord-huurling bleek een gouden wissel, want op aangeven van Stijn Meijer schoot hij direct onberispelijk de 0-1 tegen de touwen. Lang kon FC Dordrecht echter niet van de voorsprong genieten. Sander Vereijken had een lange bal op maat in huis voor Breugelmans, die zich niet bedacht en in één keer raak volleerde: 1-1. De punten gingen in de slotfase toch mee naar Dordrecht, nadat Mike Havekotte de bal los liet en Meijer zich in de rebound attent toonde: 1-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 20 13 6 1 23 45 2 Excelsior 20 13 3 4 22 42 3 FC Emmen 20 12 3 5 15 39 4 ADO Den Haag 20 14 2 4 24 38 5 Jong Ajax 20 11 4 5 13 37 6 De Graafschap 20 11 3 6 10 36 7 Roda JC Kerkrade 21 9 7 5 11 34 8 FC Eindhoven 20 9 4 7 6 31 9 NAC Breda 20 7 6 7 5 27 10 FC Den Bosch 20 8 2 10 -12 26 11 Jong PSV 20 6 5 9 -3 23 12 VVV-Venlo 20 7 2 11 -5 23 13 MVV Maastricht 21 7 2 12 -19 23 14 Jong AZ 20 6 4 10 -6 22 15 Jong FC Utrecht 20 6 4 10 -9 22 16 Telstar 20 4 8 8 -17 20 17 Helmond Sport 21 5 5 11 -13 20 18 TOP Oss 20 4 6 10 -10 18 19 Almere City FC 20 4 5 11 -10 17 20 FC Dordrecht 21 3 5 13 -25 14