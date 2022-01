Gerard Piqué plaatst screenshot met zijn exacte salaris bij Barcelona

Vrijdag, 7 januari 2022 om 19:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:25

Gerard Piqué kreeg op 30 december 2021 een salarisbetaling van 2.328.884,39 euro gestort, zo onthult de 34-jarige centrumverdediger van Barcelona op Twitter. Piqué geeft daarbij aan dat dit vijftig procent van zijn nettosalaris in 2021 was: zijn jaarloon kwam daarmee dus uit op 4.657.768,78 euro.

De opzienbarende post van Piqué komt in reactie op berichtgeving van Lluís Canut. De journalist beweerde donderdagavond in het programma Onze bij TV3 dat de clubicoon van Barcelona vorig kalenderjaar in totaal liefst 28 miljoen euro opstreek, maar dat blijkt dus niet te kloppen. "Personen zoals deze krijgen betaald door de publieke omroep om hun vrienden te verdedigen", zo haalt Piqué uit naar Canut, die beweerde dat Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho onterecht veel kritiek kregen, want 'zij zijn tenslotte niet de absolute grootverdieners'.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

Canut kwam met meer bedragen, want volgens de Catalaan kregen Sergio Busquets en Jordi Alba vorig jaar respectievelijk 23 miljoen euro en 20 miljoen euro gestort van Barcelona. De Spaanse topclub kwam vrijdag met een officiële reactie, waarin de berichtgeving stellig ontkend wordt. "We beschouwen dit als ongepast, onprofessioneel en er is te kwader trouw gehandeld door te benoemen dat deze informatie klopt", aldus Barcelona in een statement.

Volgens Barcelona is de informatie van Canut over de spelerssalarissen niet door de club versterkt en is de herkomst ervan onbekend. "In ieder geval zijn de genoemde bedragen onjuist, en wordt bij Piqué, Busquets en Alba de indruk gewekt dat het gaat om vaste bedragen, terwijl er met variabelen wordt gewerkt, en deze bonussen dus mogelijk nooit zullen worden behaald. Het is ook niet waar dat Piqué, Busquets en Alba hun salaris alleen maar uitgesteld hebben, zoals beweerd werd, want het drietal heeft afgelopen zomer ook een deel van zijn salaris ingeleverd."