Danilho Doekhi krijgt kans om terug te keren in Nederlandse top

Vrijdag, 7 januari 2022 om 18:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:44

PSV heeft bij Vitesse geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Danilho Doekhi, zo meldt Voetbal International. De Eindhovenaren zijn op zoek naar een vervanger van de geblesseerde André Ramalho en achten de 23-jarige aanvoerder van Vitesse daarvoor geschikt. Omdat Doekhi beschikt over een aflopend contract, zal een directe transfer waarschijnlijk niet extreem duur zijn.

Hoewel PSV Doekhi beschouwt als een interessante optie, is er volgens het weekblad nog geen sprake van een bod. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad voegt toe dat Doekhi op dit moment 'zeker geen eerste optie is voor PSV'. De centrumverdediger, die bij Ajax niet wist door te breken in het eerste elftal, staat al langer op het verlanglijstje van de Eindhovenaren. Vitesse plukte Doekhi drieënhalf jaar geleden voor 250 duizend euro weg bij Jong Ajax en dat bleek een schot in de roos. De mandekker knokte zich vrijwel direct in de basis en speelde inmiddels 116 officiële wedstrijden voor de Gelderse club, waarin hij 3 goals en 2 assists liet aantekenen.

Ook Giovanni van Bronckhorst heeft zijn oog laten vallen op Doekhi, zo wist De Gelderlander eerder al te melden. De manager van Rangers hoopt de 23-jarige aanvoerder van Vitesse transfervrij naar Schotland te halen. Een transfer in januari behoort ook tot de opties, al wensen de Arnhemmers daarvoor 'de hoofdprijs'. Waarschijnlijk betekent dat een bedrag van enkele miljoenen euro's, zoals Vitesse dat ook vraagt voor de bijna transfervrije Riechedly Bazoer.

PSV moet het de komende maanden stellen zonder Ramalho. De 29-jarige Braziliaan is deze week geopereerd aan een enkelblessure die hij opliep tijdens de laatste wedstrijd voor de winterstop, tegen Go Ahead Eagles. Zijn revalidatie zal naar verwachting enkele maanden duren, zo meldde de Eindhovense club vrijdag via de officiële kanalen.