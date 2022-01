Feyenoord zet alles op alles en is bereid om ver te gaan voor Bazoer

Vrijdag, 7 januari 2022 om 17:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:57

Feyenoord gaat er alles aan doen om Riechedly Bazoer op korte termijn naar De Kuip te halen, weet Voetbal International. Technisch directeur Frank Arnesen heeft intussen het eerste contact gelegd met Marcel Klos van Vitesse en schijnt volgens ingewijden bereid te zijn om ver te gaan voor de centrumverdediger. Arne Slot ziet Bazoer graag komen, daar hij zowel op het middenveld als in de verdediging inzetbaar is.

Feyenoord zou enorm geholpen zijn met de komst van Bazoer, daar de spoeling bij de Rotterdammers dun is op het middenveld en het hart van de defensie. Gernot Trauner en Marcos Senesi vormen het hart van de verdediging, maar hebben beiden al enkele duels moeten missen door blessureleed. Bovendien zit Guus Til nog altijd een schorsing uit in de Conference League en staat Fredrik Aursnes met vier gele kaarten op scherp. Tegenover de NOS liet Bazoer vrijdag weten nog geen concrete aanbieding te hebben gehad.

"Ik heb contact gehad met PSV. En ook met Feyenoord. Meer dan dat is het eigenlijk niet", aldus de centrumverdediger. "Ik sta in de picture, als persoon is dat wel lekker. Waardering dat je het goed doet, daar ben ik blij mee. Ik wil zo snel mogelijk belangrijk worden voor de ploeg en alles uit mezelf halen wat ik in mij heb. Ik ben namelijk nog jong." Bazoer heeft bij Vitesse nog een contract tot het einde van het seizoen en loopt dan gratis de deur uit. De Arnhemmers vragen naar verluidt ruim twee miljoen euro bij een winters vertrek.

Volgens de Gelderlander lijkt het er echter op dat Vitesse niet bereid is om zijn smaakmaker te laten gaan. Waar Bazoer afgelopen zomer een ongeduldige indruk maakte, lijkt hij zich nu te hebben neergelegd bij het uitdienen van zijn contract. De zesvoudig international van het Nederlands elftal gelooft erin dat de interesse van PSV, Feyenoord, Benfica en Sporting Portugal de komende maanden aanhoudt. Bij Vitesse dient het sportieve belang boven alles, zo klinkt het. De Arnhemmers strijden nog op drie fronten mee en kunnen een tussentijds vertrek van Bazoer daarbij niet gebruiken.