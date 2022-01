Diego Costa houdt het na vijf maanden voor gezien en laat Spanje hopen

Vrijdag, 7 januari 2022 om 17:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:10

Diego Costa heeft zijn contract bij Atlético Mineiro per direct laten ontbinden, zo meldt Fabrizio Romano. Het is vooralsnog onbekend om welke reden de 33-jarige spits wil vertrekken. Costa speelde sinds afgelopen augustus in Brazilië en hielp zijn club in die periode aan het landskampioenschap en de beker met vijf goals in negentien wedstrijden. Naar verluidt geniet Costa veelvuldige interesse uit LaLiga.

De 24-voudig Spaans international (10 goals) vertrok in december 2020 bij Atlético Madrid vanwege persoonlijke redenen. Om te voorkomen dat Costa naar directe concurrenten zou vertrekken, stelde de club een bepaling op. De routinier moest naar verluidt een megaboete van 25 miljoen euro betalen als hij aan de slag zou gaan bij Real Madrid, Barcelona of Sevilla. Atlético Madrid wou Diego Costa dat seizoen ook in de Champions League niet meer tegenkomen. Daarom werd ook daar een clausule voor bedacht: als de centrumspits zou tekenen bij een club die nog actief was op het miljardenbal, dan kostte hem dat vijf miljoen euro.

Diego Costa arriving with his kids to the game in his new ride ?????????? What a guy! ?????? pic.twitter.com/nyAanqCZEE — ????????’?? ?????????????? ©?™? ???? (@ShemTaborCFC) December 28, 2021

Costa had moeite om een club te vinden en zocht zeven maanden lang naar een nieuwe werkgever. In augustus 2021 tekende El Cholo uiteindelijk een contract tot december 2022 bij Atlético Mineiro in zijn geboorteland Brazilië. De spits maakte al snel zijn debuut voor de club en had na drie maanden dus al twee prijzen bijgeschreven. Costa vierde dat op karakteristieke wijze door op een trekker door de straten van Brazilië te manoeuvreren.

Mundo Deportivo schreef half december al dat Elche en Cádiz de verrichtingen van Costa nauwgezet in de gaten hielden. De respectievelijke nummers zeventien en negentien van LaLiga zouden de spits maar al te graag aan hun selecties toevoegen in de strijd tegen degradatie. Costa is het scoren in Spanje niet vreemd: in 334 duels wist hij 117 keer het net te vinden. Buiten zijn drie periodes bij Atlético Madrid speelde hij in Spanje voor Celta de Vigo, Albacete, Real Valladolid en Rayo Vallecano. Tussen 2014 en 2017 speelde Costa in Engeland bij Chelsea, waar hij 58 keer het net wist te vinden in 120 duels.