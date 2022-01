Benjamin Mendy op borgtocht vrijgelaten in afwachting van hoorzitting

Vrijdag, 7 januari 2022 om 16:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:51

Benjamin Mendy is vrijdag op borgtocht vrijgelaten. De verdediger van Manchester City, die in augustus achter slot en grendel kwam en sindsdien drie keer eerder tevergeefs een aanvraag deed om op borgtocht vrijgelaten te worden, zou tussen oktober 2020 en augustus 2021 vijf verschillende vrouwen hebben lastiggevallen en seksueel hebben misbruikt. Mendy mag de gevangenis tot 24 januari verlaten, wanneer er een voorlopig hoorzitting op het programma staat.

De linksbenige vleugelverdediger zit sinds augustus in voorlopige hechtenis. In oktober werd een borgtocht van de voetballer geweigerd door een rechter na een verhoor van vijftig minuten. Het was de derde borgtochtaanvraag die Mendy had ingediend. Mendy werd gearresteerd nadat een zeventienjarig meisje beweerde dat ze in augustus door hem seksueel zou zijn misbruikt in zijn villa in Cheshire, zo'n vijftig kilometer ten oosten van Liverpool.

De vleugelverdediger van Manchester City kreeg op 22 december een zevende aanklacht voor verkrachting aan zijn broek. Diverse Engelse media meldden deze week dat de Fransman tot 23 december doorbracht in het cellencomplex van HMP Altcourse in Liverpool, waar hij te kwetsbaar zou zijn geweest. Uit veiligheidsoverwegingen werd daarop besloten om Mendy te verhuizen naar de streng beveiligde gevangenis Strangeways te Manchester. Daar is hij dus vrijdag vrijgelaten.

De rechter van de Chester Crown Court was in eerste instantie van plan om op 24 januari met een definitieve uitspraak te komen. Die datum werd in de Engelse media al snel als 'onrealistisch' omschreven. Op 24 januari vindt nu een voorlopige hoorzitting plaats, waarna de rechtszaak in juni van start gaat. Mendy werd in de zomer van 2017 voor 52 miljoen euro door City overgenomen van AS Monaco. De Frans international kwam dit seizoen twee keer in actie namens de regerend landskampioen, alvorens hij in augustus werd gearresteerd.