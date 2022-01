‘Ajax door soap niet in zee met Arne Slot als vervanger van Ten Hag’

Vrijdag, 7 januari 2022 om 17:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:25

Arne Slot staat niet op het lijstje van Ajax om een eventueel vertrek van Erik ten Hag op te vangen, zo meldt Feyenoord Transfermarkt vrijdag. Het doorgaans goed geïnformeerde Twitteraccount weet dat de gang van zaken rondom het vertrek van Slot naar Feyenoord afgelopen zomer daarin een rol speelt. De Rotterdammers zijn voornemens om het contract van hun 'succestrainer' met een jaar te verlengen.

Slot gaf in december 2020 als trainer van AZ toe in gesprek te zijn met Feyenoord over een eventuele samenwerking. De Alkmaarders waren daar niet van gediend en ontsloegen de oefenmeester op staande voet. Technisch directeur Max Huiberts legde de beslissing uit door te stellen dat 'het niet zo kon zijn dat Slot niet de volledige focus op AZ kon houden'. Slot werd niet veel later bij Feyenoord gepresenteerd als opvolger van de vertrekkende Dick Advocaat. De coach tekende voor twee seizoenen in Rotterdam.

Arne Slot staat momenteel *niet* op de lijst bij Ajax als opvolger van de eventueel vertrekkende Erik Ten Hag. De wijze van zijn vertrek bij AZ speelt hierin een rol.??



???… #Feyenoord heeft de optie én intentie om zijn contract met een seizoen te verlengen, tot medio 2024. https://t.co/loMQjGwU8s — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) January 7, 2022

De 43-jarige oefenmeester beleeft vooralsnog een sterk seizoen bij zijn nieuwe club. Feyenoord staat momenteel op een knappe derde plek in de Eredivisie met 39 punten, waarmee de achterstand op koploper PSV slechts vier punten bedraagt. Ook is de club nog altijd actief in de Conference League. Feyenoord eindigde als ongeslagen koploper in Groep E en wacht nog op de tussenronde om te weten te komen wie de volgende tegenstander in het toernooi wordt. De hand van Slot wordt geprezen, waardoor ook de geruchtenmolen over een vertrek is begonnen te lopen.

Ibrahim Afellay noemde Slot begin december bij Studio Voetbal al 'de ideale opvolger' van Ten Hag, mocht de oefenmeester van Ajax vertrekken. Ten Hag staat volgens The Times in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United om het roer volgend seizoen over te nemen van Ralf Rangnick. Hugo Borst deed in de AD Voetbalpodcast nog een schepje bovenop het geruchtencircus. "Of Ajax het aan zou durven met Slot? Volkomen schijt aan. Natuurlijk. Als je Berghuis weghaalt bij Feyenoord, waarom zou je dan de trainer niet weghalen?" Slot wil zelf niets weten van een eventuele overstap naar Ajax. De trainer ligt nog tot medio 2023 vast in Rotterdam, welke verbintenis Feyenoord dus graag wil openbreken.