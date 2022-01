PEC krijgt volgende dreun en moet Kersten rest van het seizoen missen

Vrijdag, 7 januari 2022 om 15:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:29

Sam Kersten komt dit seizoen niet meer in actie voor PEC Zwolle, zo meldt de Overijsselse club via de officiële kanalen. De 23-jarige centrale verdediger stond al enige tijd langs de kant met een knieblessure, maar besloot aanvankelijk om zich niet te laten opereren. Kersten heeft nu dusdanig veel last van zijn knie dat hij toch besloten heeft om onder het mes te gaan. Daardoor ligt de stopper naar verwachting zo'n zeven maanden uit de roulatie.

Half december ging het mis voor Kersten. De verdediger moest zich in het verloren thuisduel met Fortuna Sittard (0-1) vijf minuten voor tijd laten vervangen door Rav van den Berg. Het plan van Kersten was om vijf maanden rust te nemen, in de hoop dat de klachten over zouden gaan. In overleg heeft de verdediger nu samen met zijn club besloten om toch tot opereren over te gaan. Daardoor staat Kersten twee maanden langer aan de kant, maar krijgt hij wel meer duidelijkheid over de ernst van zijn blessure.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eerder in het seizoen was Kersten ook al enkele tijd niet inzetbaar vanwege enkelklachten. Mede daardoor kwam de geboren Nijmegenaar deze voetbaljaargang slechts in 13 van de 18 competitiewedstrijden in actie. In alle duels was Kersten basisspeler. PEC-trainer Dick Schreuder zal moeten puzzelen door de langdurige afwezigheid van zijn pupil. De Zwollenaren spelen met een driemanscentrum en houden alleen nog Siemen Voet, Yuta Nakayama en Van den Berg over als pure centrumverdedigers. De van origine rechtsback Bram van Polen stond tijdens het meest recente competitieduel (met Vitesse, 1-0 verlies) nog op één van de drie posities.

Volgens De Stentor hoopt PEC zo snel mogelijk een vervanger voor Kersten aan te trekken. Nakayama, die na zou denken over een winterse transfer, mag door de verdedigersschaarste in ieder geval niet meer weg uit Zwolle. PEC eindigde de eerste seizoenshelft als hekkensluiter van de Eredivisie met zes punten. De club hoopt komende vrijdag de competitie op een goede manier te hervatten tegen nummer veertien van de ranglijst Willem II. Met Max de Waal en Oussama Darfalou verzekerde PEC Zwolle zich vorige week van het nodige scorende vermogen.