Franse rappers zijn vijf jaar na CL-echec nog altijd woedend op Laurent Blanc

Vrijdag, 7 januari 2022 om 16:13 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:29

Kalash Criminel en Kaaris hebben de Champions League-eliminatie van Paris Saint-Germain in 2016 nog altijd geen plek weten te geven. De rappers halen op hun nieuwste nummer Tu dois des sous uit naar voormalig trainer Laurent Blanc, die volgens hen schuldig is aan de uitschakeling ten koste van Manchester City. Blanc baarde destijds opzien door in een 3-5-2 formatie aan te treden, waar zijn team niet op getraind had.

"Ik kom aan als een tornado", klinkt het op het Franstalige drill-nummer. "Alleen als ik cha creëer schiet ik leeg. We vergeten je niet, net als die eikel Laurent Blanc zijn 3-5-2." De rappers hebben het over de uitwedstrijd van het tweeluik, die met 1-0 verloren werd door PSG. Oud-international van het Nederlands elftal Gregory van der Wiel had in het duel een basisplaats als meest rechtermiddenvelder. Het thuisduel in Parijs werd met 2-2 gelijkgespeeld, waardoor de Fransen klaar waren in het miljardenbal.

Het experiment van Blanc kwam hem toendertijd op veel kritiek te staan in de Franse media. President van PSG Nasser El-Khelaifi sloot zich daarbij aan: hij sprak zelfs van een 'mislukt seizoen', ondanks het behalen van de treble in eigen land. Blanc en assistent Jean-Louis Gasset besloten na afloop van dat seizoen de club te verlaten met wederzijds goedvinden. In februari had de huidig oefenmeester van Al-Rayyan nog verlengd. Naar verluidt kreeg Blanc van PSG een vertrekpremie mee van 22 miljoen euro.

Ook in het huidige seizoen troffen de Parijzenaren Manchester City in de Champions League, ditmaal in de groepsfase. In Engeland werd het 2-1 voor het team van Josep Guardiola; in Frankrijk behaalden de mannen van Mauricio Pochettino een 2-0 zege. PSG eindigde met 11 punten uiteindelijk als tweede in Groep A, een punt achter groepswinnaar Manchester City. De Fransen treffen komende februari het Real Madrid van Carlo Ancelotti in de achtste finales van het grootste Europese toernooi.

Beluister hieronder het nummer 'Tu dois des sous' van Kalash Criminel en Kaaris via Spotify.