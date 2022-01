‘Astronomisch salaris moet Paul Pogba alsnog over de streep trekken’

Vrijdag, 7 januari 2022 om 13:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:49

Er is Manchester United veel aan gelegen om Paul Pogba langer binnenboord te houden. De middenvelder loopt komende zomer uit zijn contract en gesprekken om die verbintenis te verlengen hebben tot op heden niets uitgehaald. In een laatste poging Pogba alsnog te overtuigen, zou Manchester United bereid zijn om de Fransman een weeksalaris aan te bieden van 600.000 euro, meldt the Sun. Daarmee zou Pogba de best betaalde speler in de Premier League worden.

Pogba is momenteel herstellende van een hamstringblessure, maar lijkt binnenkort weer zijn opwachting te kunnen maken voor United. De Franse middenvelder beschikt over een aflopend contract en daar is veel over te doen. "Manchester United is een fantastische club. Ik denk niet dat iemand hoeft te worden overtuigd om hier te blijven”, reageerde Ralf Rangnick onlangs op een eventueel vertrek van zijn pupil. United zou ondertussen hebben aangeboden om van Pogba de best betaalde speler in de Premier League te maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De middenvelder vertoonde tot op heden weinig verlangen om zijn aflopende contract te verlengen en werd ondertussen in verband gebracht met een transfer naar andere Europese topclubs. Juventus, Paris Saint-Germain en Real Madrid worden genoemd als mogelijke nieuwe bestemming. United is echter niet van plan om de Fransman zomaar te laten gaan en is bereid om hem een weeksalaris van 480.000 euro te bieden, wat met bonussen kan oplopen tot 600.000 euro per week. Daarmee zou hij veruit de best betaalde speler van de Premier League worden.

Het staat Pogba vrij om per 1 januari in gesprek te gaan met andere clubs. De middenvelder is niet de enige speler die deze maand zijn opties overweegt. Er zouden naar verluidt zo'n zeventien spelers ongelukkig zijn met de huidige situatie, onder wie Donny van de Beek. De helft van de selectie zou een vertrek overwegen. De kleedkamer is verdeeld in kliekjes en de prestaties op het veld zijn ondermaats. Hoewel de club graag bepaalde spelers zou ontslaan, vormen hun hoge salarissen een struikelblok voor eventuele transfers of huurovereenkomsten. United moet het voorlopig doen met de zevende plek in de Premier League.