‘Hij wordt nooit meer goed genoeg voor Feyenoord, dat geld is weggegooid’

Vrijdag, 7 januari 2022 om 12:59 • Chris Meijer

Hans Kraaij junior denkt dat Francesco Antonucci ‘nooit meer goed genoeg wordt’ voor Feyenoord. De 22-jarige Belgische aanvallende middenvelder is deze week begonnen aan zijn derde termijn bij FC Volendam, dat hem tot het einde van het seizoen huurt van de Rotterdammers. Indien de ploeg van trainer Wim Jonk erin slaagt om naar de Eredivisie te promoveren, blijft Antonucci ook volgend seizoen in Volendam actief.

“Hij is een goede speler, dat heeft hij met name in zijn eerste seizoen bij Volendam bewezen”, begint Kees Kwakman in het programma Voetbalpraat van ESPN. “Toen was hij na de winter écht goed. Vorig jaar heeft hij toch een beetje getobd, met hier en daar een blessure. Bij Feyenoord heeft hij één keer ingevallen, dat is het. Het heeft mij niet verbaasd dat hij het bij Feyenoord onder Slot, waar alles anders ging en veel meer gevraagd werd van middenvelders, voorlopig totaal niet heeft gered. Hij is ook niet helemaal fit, dat is ook wel een probleem.”

“Eigenlijk is het helemaal niet gek, want Slot wil fitte middenvelders. Niet alleen lopers, maar ook die een beetje kunnen voetballen. Kökçü kan heel goed voetballen en gaat steeds beter voetballen. Aursnes is een fitte voetballer, bij wie ze blind de ballen inspelen”, zo haakt Kraaij in. De eveneens aanwezige Mike Snoei stelt dat Feyenoord-trainer Arne Slot Antonucci ‘ook vijftien keer twintig minuutjes had kunnen laten spelen. Kraaij reageert: “Hij wordt nooit meer goed genoeg voor Feyenoord. Het geld dat ze voor hem hebben betaald, is zomaar weggegooid."

“Volendam heeft ook een deel betaald, vergis je niet”, vervolgt Kwakman. “Hij is de duurste speler uit de clubhistorie, want ze hebben hem nu drie keer gehuurd en een stukje meebetaald. De technisch directeur van Volendam (Jasper van Leeuwen, red.) zei dat ze met zijn mindere punten aan de slag gaan. Hij heeft in het verleden alleen maar in balbezit gedacht en kan geweldig voetballen. Maar als ze niet aan de slag gaan met wat Slot vraagt en bij Volendam niet kritischer gaan kijken, wordt hij niet goed genoeg voor Feyenoord. Hij zal geen Guus Til worden, maar dat hoeft ook niet.”

Volendam huurde Antonucci in het seizoen 2019/20 eerst van AS Monaco. Feyenoord nam hem daarna voor 2,2 miljoen euro over van de Monegasken en stalde hem andermaal een jaar in het vissersdorp. Antonucci kwam in het afgelopen halfjaar echter nauwelijks in de plannen van Arne Slot voor. De oefenmeester deed één keer een beroep op Antonucci, tijdens de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League tegen FC Drita (0-0). Antonucci liep al vroeg in het seizoen een blessure op, zat daardoor de laatste maanden niet meer bij de wedstrijdselectie van Feyenoord en speelde zijn wedstrijden in de Onder 21

“Het was misschien beter geweest als hij naar de onderkant van de Eredivisie was gegaan, waar hij een beetje leert knokken. Nu krijgt hij een vrije rol. Van de tien wedstrijden is Volendam er in acht te sterk, dan komen ze op de helft van de tegenstander te spelen”, denkt Snoei, voormalig trainer van onder meer Vitesse, Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, Telstar en De Graafschap. Kraaij besluit: “Voor Volendam is dit een hartstikke goede versterking, ondanks zijn beperkingen. Je gaat veel meer voetbal op het middenveld krijgen en als je de bal vaker hebt, hoef je die niet te veroveren.”