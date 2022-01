‘Barcelona vreest voor Ferran en is dichtbij volgende spelersexit’

Vrijdag, 7 januari 2022 om 13:22

Barcelona vreest dat het lozen van Philippe Coutinho niet genoeg is om Ferran Torres voor zaterdag in te schrijven voor LaLiga, meldt journalist Toni Juanmartí. Coutinho verdiende naar verluidt zestien miljoen euro op jaarbasis, waarvan 65 procent wordt overgenomen door Aston Villa. Toch zou daarmee niet voldoende ruimte worden gecreëerd in het salarishuis. Barcelona is in dat kader erg dichtbij de exit van de volgende speler, aldus Juanmartí.

Vrijdag werd bekend dat Coutinho het seizoen op huurbasis in Engeland af zou maken, waarbij Villa een optie tot koop heeft laten opnemen van veertig miljoen euro. Met het geld dat vrijkomt in het salarishuis moet Ferran nog voor het duel met Granada zaterdag worden ingeschreven. Barcelona zou voor de zekerheid controleren bij de competitie of de exit van Coutinho voldoende was, maar vreest van niet. De club maakt zich echter geen zorgen, omdat de volgende exit dichtbij zou zijn. Om welke speler het gaat blijft vooralsnog onduidelijk. Samuel Umtiti zou de voornaamste kandidaat zijn voor een winters vertrek; met name Newcastle United is serieus geïnteresseerd in de stopper, weet Marca.

Mocht Ferran toch ingeschreven kunnen worden, is het allerminst zeker of hij zondag in actie kan komen. De van Manchester City overgekomen aanvaller werd maandag positief getest op corona nadat hij was gepresenteerd in het Camp Nou. Xavi kampt sowieso al met een overvolle ziekenboeg. Ez Abde en Pedri ontbreken nog altijd vanwege coronabesmettingen. Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Memphis Depay en Ansu Fati zijn al langere tijd geblesseerd; na het duel met Linares Deportivo van woensdag (1-2) voegden Ronald Araújo en Frenkie de Jong zich bij die lijst. Umtiti en Clément Lenglet waren er toen niet bij vanwege maagklachten: van hen is onduidelijk of ze zaterdag van de partij zijn.

Wel kreeg Xavi goed nieuws over Sergiño Dest, Gavi en Alejandro Baldé. Volgens Barcelona-clubwatcher Gerard Romero is het drietal hersteld van corona, zo zei hij op Twitch. Ook zouden ze alweer meetrainen met de groep, wat de opties voor Xavi enigszins verruimt. Barcelona kan bij winst op Granada opstomen naar de derde plek in LaLiga, wat goed is voor directe kwalificatie voor de Champions League. Komende woensdag wacht Real Madrid in de halve finale van de Supercopa.