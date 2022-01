Hugo de Jonge spreekt Ajax aan: ‘Sporters staan niet boven de wet’

Vrijdag, 7 januari 2022 om 12:42 • Laatste update: 14:50

Hugo de Jonge zegt dat Ajax is aangesproken naar aanleiding van de gang van zaken rond het beëindigde trainingskamp van afgelopen week in Portugal. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad schreven donderdag al dat de Amsterdammers ‘een loopje met de coronaregels hebben genomen’, door de vier besmette personen in een privévliegtuig terug naar Nederland te laten reizen. De demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukt dat ‘sporters niet boven de wet staan’.

“Overal geldt dat iedereen zich moet houden aan de regels die een land stelt”, zo reageert De Jonge in gesprek met De Telegraaf op de coronarel rond Ajax. “Sporters zijn niet uitgesteld van wet- en regelgeving, sporters staan niet boven de wet. Dus het betekent dat je in quarantaine moet als je besmet bent. En niet vliegen, zo zijn de regels. Ajax is daarop aangesproken, iedereen moet zich aan de regels houden.”

Ajax arriveerde maandag in de Algarve. De selectie en staf van de Amsterdammers werden dinsdagavond getest en kregen de volgende ochtend de uitslag binnen. Daaruit bleek dat vier van de in totaal zestig man positief hadden getest, nadat alle coronatests in Amsterdam nog negatief waren. Om een verdere uitbraak te voorkomen en met het oog op de start van de tweede seizoenshelft, zondag 16 januari tegen FC Utrecht, wilde Ajax geen risico’s nemen. Daarom werd uit preventief oogpunt besloten om woensdag terug te keren naar Amsterdam. De vier besmette personen werden los van de groep geplaatst en reisden op die manier per privévliegtuig terug naar Nederland.

De regels in Portugal schrijven voor dat een positief getest persoon pas mag reizen na het overleggen van een negatieve PCR-test, maar Ajax wilde het viertal niet achterlaten in het hotel. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, werd het viertal in een privéjet vervoerd, afgezonderd van de rest van de selectie. Voor privévluchten gelden echter dezelfde regels als voor de rest van de luchtvaart. Ajax wil geen nadere toelichting geven op de gemaakte keuze. De club houdt het bij de mededeling dat het viertal apart van de rest terug naar Nederland is gegaan.

Ook de Nederlandse overheid staat niet toe dat personen in een vliegtuig stappen als ze besmet zijn. Voor topsporters wordt geen uitzondering gemaakt. Het bedrijf dat de privévlucht aanbood, was echter niet verplicht om een negatief testbewijs te vragen van de passagiers, liet de Inspectie voor Leefomgeving en Transport weten aan het Algemeen Dagblad. Dat komt omdat Portugal momenteel kleurcode geel heeft. Ajax hoeft dan ook geen sanctie te verwachten voor het vervoeren van de vier werknemers. Het is overigens niet bekend om wie het gaat, maar er zouden twee basisspelers tussen de besmette personen zijn.