Arsenal speelt zondag tegen Nottingham Forest in uiterst bijzonder shirt

Vrijdag, 7 januari 2022 om 11:07 • Chris Meijer

Arsenal speelt komende zondag tijdens de wedstrijd tegen Nottingham Forest in de derde ronde van de FA Cup in een speciaal shirt. The Gunners en kledingsponsor adidas hebben samen het initiatief No More Red gelanceerd, om aandacht te vragen voor de criminaliteit met messen in Londen. Daardoor zal Arsenal in Nottingham aantreden met een volledig wit shirt.

Er werden in 2021 totaal dertig tieners vermoord in Londen, een record sinds deze aantallen worden bijgehouden. Het grootste deel van de moorden werd gepleegd met een mes. Tussen juni 2020 en juli 2021 waren er meer dan tienduizend geweldsincidenten in Londen met een mes. Arsenal schrijft dat het tijd is voor ‘een echte verandering’, door ‘echte actie’. Met No More Red gaat Arsenal maatschappelijk werk verrichten, onder meer om een ‘veilige en positieve omgeving’ te creëren voor jongeren.

To build on the community outreach work @AFCCommunity has been doing for decades, we’ve been working with @adidasfootball to invest in safe spaces and to give more opportunities to support our young people. To inspire young people.



Read more, here ?? https://t.co/4IBGD498Xu — Arsenal (@Arsenal) January 7, 2022

No More Red wordt door Arsenal zondag gelanceerd met het speciale shirt, dat eenmalig wit zal zijn in plaats van het traditionele rood. De witte shirts zullen niet verkocht gaan worden, maar het is de bedoeling dat ze worden uitgereikt aan ‘individuen die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij’.