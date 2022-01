Real Madrid heeft één grote concurrent in strijd om Erling Braut Haaland

Vrijdag, 7 januari 2022 om 10:17 • Chris Meijer • Laatste update: 10:32

Manchester City gaat komende zomer een concrete poging doen om Erling Braut Haaland los te weken bij Borussia Dortmund. The Athletic schrijft dat de regerend kampioen ‘de komende weken en maanden’ om de tafel gaat met de entourage van de 21-jarige spits. Op dit moment wordt Real Madrid tot de voornaamste concurrent gerekend in de strijd om Haaland.

De naam van Haaland wordt de laatste tijd meer dan geregeld in verband gebracht met Real Madrid. Er werd reeds gemeld dat de spits zelf het liefst naar Real Madrid of Spanje zou willen verkassen, terwijl Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke de concrete belangstelling van de Koninklijke bevestigde. De prioriteit van Real Madrid ligt echter bij de komst van Kylian Mbappé, die bij Paris Saint-Germain in het bezit is van een aflopend contract en derhalve transfervrij kan worden binnengehaald.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Barcelona werd de voorbije tijd genoemd als concrete gegadigde, maar The Athletic noemt het op basis van verschillende bronnen echter onwaarschijnlijk dat de Catalanen een serieuze rol kunnen spelen in de strijd om de peperdure Haaland. L’Équipe becijferde eerder deze week dat de komst van Haaland een club totaal 300 miljoen euro gaat kosten. Zijn tot medio 2024 lopende contract bij Borussia Dortmund bevat komende zomer een afkoopclausule van 75 miljoen euro.

Daar bovenop moet er bij een transfer van Haaland een commissie van 20 miljoen euro aan zowel zaakwaarnemer Mino Raiola als vader Alf-Inge betaald worden. Haaland verlangt bij zijn nieuwe club een zesjarig contract, met een jaarsalaris van 30 tot 35 miljoen euro. Het zijn bedragen die momenteel te gortig lijken voor het financieel armlastige Barcelona. Bayern München en PSG gelden ook als mogelijke bestemmingen, maar Manchester City denkt een beter aanbod te kunnen doen dan die twee clubs. Verder lijkt ook Manchester United geen serieuze concurrent. The Red Devils zijn wel geïnteresseerd, maar er wordt getwijfeld of de belangstelling wederzijds is.

Manchester City wil komende zomer naast een linksback en een centrale middenvelder een spits aantrekken. Voor die vacature is Haaland de voornaamste kandidaat. De komende weken of maanden moet blijken of de vijftienvoudig Noors international oren heeft naar een transfer naar de club waar zijn vader tussen 2000 en 2003 onder contract stond. Mocht Haaland niet haalbaar blijken, gelden Alexander Isak (Real Sociedad), Dusan Vlahovic (Fiorentina) en Harry Kane (Tottenham Hotspur, alleen tegen een fair price gezien zijn leeftijd) als alternatieven.