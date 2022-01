Philippe Coutinho keert op huurbasis terug naar de Premier League

Vrijdag, 7 januari 2022 om 10:30 • Chris Meijer • Laatste update: 11:23

Philippe Coutinho maakt het seizoen op huurbasis af bij Aston Villa, zo maken de Engelse club en Barcelona via de officiële kanalen bekend. Aston Villa zal 65 procent van het salaris van Coutinho gaan betalen en heeft een optie tot koop bedongen op de 29-jarige Braziliaanse aanvallende middenvelder. Coutinho zal spoedig naar Engeland reizen en voegt zich als de medische keuring en de aanvraag van zijn werkvergunning geen problemen oplevert zo snel mogelijk bij de ploeg van zijn voormalig ploeggenoot Steven Gerrard.

Het betekent dat er bij Barcelona flink wat financiële ruimte kan worden gemaakt, want Coutinho verdiende naar verluidt een jaarsalaris van zestien miljoen euro. Met het geld dat bespaard wordt op Coutinho willen de Catalanen de van Manchester City overgenomen Ferran Torres inschrijven voor LaLiga en men hoopt hem zo al speelgerechtigd te krijgen voor het uitduel met Granada, dat zaterdagavond op het programma staat. Het was geen geheim dat Barcelona Coutinho in deze transferwindow wilde lozen en zijn naam werd de afgelopen tijd ook in verband gebracht met Everton, Arsenal en Tottenham Hotspur.

De aanwezigheid van Gerrard als manager bij Aston Villa heeft echter de doorslag gegeven. De twee speelden in het verleden samen bij Liverpool en gaan nu andermaal samenwerken. Barcelona en Aston Villa zijn akkoord over een huurperiode tot het einde van het seizoen. Er werd eerder gesproken over een huur tot de zomer van 2023, maar daar is nu geen sprake van. Aston Villa heeft wel een optie tot koop bedongen. Coutinho heeft bij Barcelona nog een contract tot de zomer van 2023.

Coutinho gaat zodoende terugkeren in de Premier League, waar hij tussen 2013 en 2018 indruk maakte in het shirt van Liverpool. Het leverde hem een transfer van totaal 135 miljoen euro naar Barcelona op, maar zijn dienstverband in Spanje werd nooit een groot succes. Coutinho speelde 106 wedstrijden, waarin hij goed was voor 25 doelpunten en 14 assists, en vertrekt nu voor de tweede keer op huurbasis, nadat hij in het seizoen 2019/20 voor Bayern München speelde.

Gerrard werd eerder op de donderdag door Sky Sports al geconfronteerd met de geruchten rondom zijn voormalig ploeggenoot. De manager had louter lovende woorden over voor de Braziliaan. “Ik kan begrijpen waarom veel supporters in het hele land over hem spreken. Ik denk niet dat je niet zomaar de bijnaam magician krijgt, dus hij is iemand voor wie ik ongelooflijk veel respect heb. Ik heb niets dan positieve dingen te zeggen over de speler. Hij is een vriend van mij, dus als mij de vragen worden gesteld, kan ik zo lang blijven spreken als je wilt.”