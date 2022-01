RMC Sport maakt nieuwe trainer van PSG voor 2022/23 bekend

Vrijdag, 7 januari 2022 om 08:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:25

Zinédine Zidane staat vanaf het seizoen 2022/23, of wellicht zelfs eerder, voor de selectie van Paris Saint-Germain, zo verzekert RMC Sport. Volgens de voor de Franse televisiezender werkzame journalist Daniel Riolo staat de overgang van de voormalig trainer van Real Madrid vast, ongeacht hoe het team van Mauricio Pochettino dit seizoen presteert. Zelfs het winnen van de zo gedroomde Champions League is voor de clubleiding naar verluidt geen reden om alsnog een streep te zetten door een toekomstige samenwerking tussen Zidane en PSG.

Pochettino werd een jaar geleden aangesteld als opvolger van de ontslagen Thomas Tuchel. In deze tijdspanne werden de Coupe de France en de Trophée des Champions veroverd, maar de landstitel ging naar Lille OSC en de Champions League ging wederom niet naar Parijs. In de voorbije maanden werd al flink gespeculeerd over de continuïteit van Pochettino, die volgens RMC Sport niet in staat zou zijn om ‘de lastige kleedkamer’ van PSG te controleren. Desondanks werkten de clubeigenaren ook niet mee aan een tussentijds vertrek toen Manchester United zich meldde na het congé van Ole Gunnar Solskjaer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSG kende een spectaculaire transferzomer met de komst van onder meer Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum en Achraf Hakimi. De club verleende bovendien geen medewerking aan een transfer van Kylian Mbappé richting Real Madrid. Van een geoliede machine is deze voetbaljaargang echter vooralsnog geen sprake, ook al heeft PSG als koploper van de Ligue 1 een voorsprong van liefst dertien punten op nummer twee OGC Nice. De ploeg van Pochettino wist tot dusver bijna een derde van van de wedstrijden in alle competities niet te winnen: 9 van de 28.

Zidane, 49 jaar, was tot dusver alleen werkzaam bij Real Madrid. In zijn eerste periode van 2,5 jaar won hij onder meer drie keer de Champions League. De Fransman besloot kort na die derde eindzege op te stappen. Begin 2019 keerde Zidane terug op de bank bij Real Madrid, maar na een teleurstellend seizoen koos hij in mei vorig jaar er opnieuw voor om te vertrekken. Volgens Riolo ligt de toekomst van Zidane vanaf volgend jaar zomer in Parijs. Of wellicht zelfs eerder als de prestaties van PSG niet overtuigen. Volgende maand staat de belangrijke confrontatie met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League op het programma.

Riolo geeft ook aan dat de komst van Zidane los staat van de toekomst van Mbappé. De aanvaller lijkt in de zomer transfervrij te gaan vertrekken naar Real Madrid, de club van zijn dromen. Hij was op veertienjarige leeftijd al dicht bij een verhuizing naar de Spaanse hoofdstad, maar uiteindelijk zag hij er toch van af. Destijds, tijdens een visite aan het trainingscomplex van de Koninklijke, ontmoette hij ook zijn idolen, Zidane en Cristiano Ronaldo. Of Mbappé nu wel of niet naar Real Madrid gaat, de komst van Zidane naar Parijs staat volgens Riolo vast. De vraag is of de komst van Zidane voor Mbappé een reden is om toch te blijven.