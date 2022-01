Kelvin Leerdam maakt prachtige transfer binnen Major League Soccer

Kelvin Leerdam heeft zijn verblijf in de Major League Soccer verlengd. Los Angeles Galaxy maakt via de officiële kanalen bekend dat de 31-jarige verdediger de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen is. De 31-jarige Surinaams international was transfervrij na zijn vertrek bij Inter Miami en heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend.

Los Angeles Galaxy heeft een eenzijdige optie in het contract opgenomen, waarmee Leerdam een seizoen langer op de loonlijst kan worden gezet. De verdediger blijft zodoende langer in het land waar hij al sinds 2017 actief is. Na periodes bij Feyenoord en Vitesse tekende hij in 2017 bij Seattle Sounders. Daar speelde hij 103 duels in alle competities. In 2019 werd de MLS Cup, de algehele landstitel van de Verenigde Staten, gewonnen.

Leerdam verbond zich een jaar geleden aan Inter Miami, de club van mede-eigenaar David Beckham. De samenwerking bleef beperkt tot een seizoen, waarin hij 29 keer binnen de lijnen verscheen. Nu ligt zijn toekomst voorlopig in Los Angeles. “Kelvin is een ervaren, kampioenschap-winnende speler en we zijn er erg blij dat we hem naar de club hebben gehaald”, vertelt LA Galaxy-trainer Greg Vanney.

“Zijn kwaliteit zorgt voor meer diepte en veelzijdigheid in onze selectie en we kijken ernaar uit dat hij een belangrijke rol gaat spelen voor ons team.” LA Galaxy is een van de meest succesvolle clubs in de MLS, met een recordaantal van vijf MLS Cups. Vier keer ging de eindstrijd verloren. Het reguliere seizoen in de Western Conference werd acht keer gewonnen.