Valentijn Driessen hekelt ‘Russische roulette’ in Eredivisie: ‘Slaap verder’

Vrijdag, 7 januari 2022 om 06:56 • Laatste update: 07:42

Iedere club roept de mate van besmettingen in de selectie over zichzelf af, zo oordeelt Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf omschrijft het gedrag van Ajax, Vitesse, NEC en AZ als ‘Russisch roulette met een revolver vol kogels’. Ajax en Vitesse verlieten het trainingskamp in Portugal eerder vanwege enkele coronabesmettingen en NEC brak om dezelfde reden het trainingskamp in Spanje af. AZ houdt corona vooralsnog buiten de deur en ziet derhalve geen reden om Oost-Spanje te verlaten. “Slaap gerust verder hooggeachte medici van de diverse voetbalclubs”, verzucht Driessen.

Driessen wijst erop dat de clubs ‘iedereen, maar vooral zichzelf’, wijsmaken dat er sprake is van een bubbel, ‘ondoordringbaar door omicron’. “Op nieuwjaarsdag met z’n allen testen op corona en dan binnen een dag hup allemaal het vliegtuig in voor een meerdaags trainingskamp. Eraan voorbijgaan dat spelers en stafleden de hele wereld over zwierven om de tiendaagse winterstop in eigen land of op een vakantieadres door te brengen”, somt Driessen vrijdag in zijn column op. “Je hoeft geen (zelfverklaard) viroloog of epidemioloog te zijn om te beseffen dat er sprake is van een incubatietijd alvorens het virus toeslaat. De tijd tussen besmetting en klachten kan ruwweg variëren van twee tot vijf dagen.”

Driessen is van mening dat de clubs goedbedoelde maar ontoereikende voorzorgsmaatregelen hebben genomen om omicron buiten de deur te houden. Alleen tijd en het creëren van een echte bubbel kunnen het virus dwarszitten, zo benadrukt de journalist. “Een vijfdaagse quarantaine met dagelijks testen en inachtneming van de gangbare maatregelen had soelaas geboden. Maar het uitvliegen in de winterstop was heilig, terwijl de reislustigen onder de profclubs het niet konden opbrengen om eerst vijf dagen in eigen omgeving in volledige afzondering te gaan alvorens een charter naar de zon te pakken.”

Het is nog niet duidelijk of de coronabesmettingen bij de Eredivisie-clubs van invloed zullen zijn op de hervatting van de competitie. De tweede seizoenshelft gaat in het weekeinde van 14, 15 en 16 januari van start. Driessen gaat ervan uit dat de KNVB niet van plan is competitiewedstrijden uit te stellen als gevolg van de heersende corona-explosie, zolang een club twaalf veldspelers en een keeper beschikbaar heeft. “Dit klinkt hard en vervalst de competitie gevoelsmatig, maar de clubs hebben dit zelf in de hand. Bot gesteld: wedstrijden worden ook niet uitgesteld, omdat een club kampt met een uitbraak van spierblessures vanwege verkeerde trainingsmethodes.”

“Om het hardst roepen de profclubs en hun vertegenwoordigers ECV (Eredivisie CV) en CED (Coöperatie Eerste Divisie) altijd dat een uitzonderingspositie voor het profvoetbal gerechtvaardigd is omdat ze hun coronazaakjes zo goed voor elkaar hebben. Laat dit dan ook maar zien.” Driessen is benieuwd hoe serieus de bedrijfstak betaald voetbal zichzelf neemt en bereid is tot opofferingen zoals totale quarantaine om aan de tweede seizoenshelft te beginnen. “Veel fiducie is niet op zijn plaats als je Ajax neemt.” Ajax wekte verbazing door woensdag enkele spelers die in Portugal positief hadden getest op corona, terug te laten vliegen naar Nederland. Donderdag waren ze weer in Nederland, een dag na hun positieve test.

Wat helder is, temidden van alle internationale coronamaatregelen, is dat iemand bij een positieve test in Portugal direct in quarantaine moet in Portugal. Diegene mag pas reizen als er een negatieve PCR-test getoond kan worden. De woordvoerder van Ajax stelde dat met het uit het isolement halen van de besmette personen niet buiten de protocollen werd getreden, aangezien er uitzonderingen gelden in het geval er topsport wordt bedreven. Vitesse werd met dezelfde situatie geconfronteerd als Ajax, maar de enkele positieve gevallen blijven voorlopig in Portugal. “Het is daarom terecht om te stellen dat wie niet alle middelen benut om besmettingen te voorkomen, het recht van spreken verliest evenals het recht om een vermanende vinger naar de overheid op te steken”, besluit Driessen.

AZ is nu als enige Nederlandse club nog op trainingskamp. De Alkmaarders maken zich in Valencia vooralsnog geen zorgen. "Wij hebben alle mogelijke maatregelen genomen", reageert technisch directeur Max Huiberts in het Algemeen Dagblad. "We trainen op een afgesloten terrein en slapen ook in een volledig voor ons gereserveerd deel van het hotel. Zelfs de lift die we gebruiken is alleen voor onszelf. Van tevoren hebben we iedereen getest en we hebben de situatie in Spanje beheersbaar kunnen houden."