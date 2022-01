De meest scorende tienerspits in Europa wil Kylian Mbappé evenaren

Zaterdag, 8 januari 2022 om 06:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 06:55

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige Hugo Ekitike, die in de eerste seizoenshelft namens Stade Reims al acht keer het net wist te vinden in de Ligue 1.

Misschien vraag je jezelf wel af wie dit seizoen de meest scorende tiener in de vijf grootste competities van Europa is. Het antwoord? De Franse jeugdinternational Ekitike van Reims. Het negentienjarige talent is buiten zijn geboorteland Frankrijk misschien nog geen bekende naam, maar de vorm die hij in de eerste seizoenshelft in de Ligue 1 heeft laten zien, doet vermoeden dat hij dat binnenkort wel zal zijn. Ekitike begon zijn carrière toen hij ongeveer tien jaar oud was en speelde voor de plaatselijke amateurclub Cormontreuil in de buitenwijken van Reims. Tijdens een zomer werd hij uitgenodigd om met de familie van zijn voetbaltrainer Jean-Philippe op vakantie te gaan naar hun stacaravan in de regio Allier.

“Toen we aankwamen, openden we de kasten en vonden we een Stade de Reims-trainingsjack”, herinnert Jean-Philippe zich in gesprek met Goal. “De kinderen hebben het gepast; het was te groot voor mijn zoon, maar het paste Hugo perfect, dus hij heeft het gehouden. Kort na de vakantie werd hij in de jeugdopleiding van Reims opgenomen.” Jean-Philippe, die Ekitike als speler coachte van de de Onder 7 tot en met de Onder 12, vertelde zijn jonge pupil al geruime tijd dat Reims hem zou contracteren. Ekitike was echter enorm bescheiden, weigerde te luisteren en concentreerde zich alleen op zijn eigen ontwikkeling.

“Bij de amateurclub Cormontreuil heeft hij veel doelpunten gemaakt zonder het ooit hoog in zijn bol te krijgen”, legt Jean-Philippe uit. “Hij wist bijvoorbeeld nooit hoeveel doelpunten hij in een toernooi had gemaakt. Hij was een winnaar en schepte nooit op. Hij luisterde altijd, wilde zichzelf verbeteren, maar niet om de beste te zijn. Als hij in wedstrijden een assist kon geven, ondanks dat hij zelf in scoringspositie kwam, dan zou hij niet aarzelen, omdat hij wist dat het de meest verstandige keuze was.”

Over de uiteindelijke interesse van Reims, zegt Jean-Philippe: “Ze waren het vast beu dat Hugo elke keer scoorde als hun teams tegen ons speelden.” Acht jaar geleden werd Ekitike in de jeugdopleiding van Reims opgenomen en sinds dit seizoen speelt hij een belangrijke rol in de voorhoede van les rouges et blancs. In zeventien competitiewedstrijden wist hij acht keer te scoren, zeven van deze goals maakte hij in zijn laatste tien duels. Daarnaast gaf Ekitike ook al drie assists. Dit seizoen is hij zonder twijfel een van de uitblinkers in de Franse Ligue 1. Een klein jaar geleden nam hij het moedige besluit om zich te laten verhuren aan het Deense Velje BK, op zoek naar speelminuten in een eerste elftal.

Ekitike maakte zijn debuut bij Reims in oktober 2020, maar nadat hij in de eerste seizoenshelft pas één wedstrijd achter zijn naam had staan, accepteerde hij het aanbod om tijdelijk naar Vejle te vertrekken, waar hij de kans zou krijgen om zich te meten met ervaren verdedigers die Europees voetbal hebben gespeeld. Een groot verschil met de verdedigers die hij op het vierde niveau van Frankrijk tegenkwam in het beloftenteam van Reims. De periode in Scandinavië werd een succes voor Ekitike. In elf wedstrijden was hij goed voor drie doelpunten en twee assists.

Zijn uitleenbeurt aan Velje vond echter bijna geen doorgang, toen hij, een vertegenwoordiger van Reims en zijn zaakwaarnemer in januari 2021 werden geweigerd op het vliegveld van Kopenhagen. Op dat moment zat Denemarken in een lockdown en gold er een inreisverbod voor reizigers uit het buitenland. Ekitike mocht Denemarken pas binnenkomen nadat een hoge Deense legerofficier, die toevallig Vejle en warm hart toedroeg, zich ermee bemoeide. De tiener kreeg groen licht, onder voorwaarde dat zijn zaakwaarnemer na 48 uur weer vertrok, waardoor Ekitike alleen achterbleef in een nieuw land.

Hij was echter niet van zijn stuk te brengen. “Toen hij zich realiseerde dat hij alleen in Denemarken moest blijven, keek hij naar zijn agent en zei: ‘Maak je geen zorgen, ik red me wel’” vertelt een bron dicht bij Ekitike aan Goal. “Hij was achttien jaar en bleef kalm ook al kwam hij aan in een land met beperkende gezondheidsmaatregelen en moest hij omgaan met de kou en de taalbarrière.” Ekitike wordt door zijn naaste omgeving omschreven als een nuchtere, maar vastberaden jongen. “Met Kerstmis zul je hem niet naar Dubai zien gaan”, zegt een van Ekitike's goede vrienden tegenover Goal. “Hij zal bij zijn familie blijven, tijd doorbrengen met zijn grootouders en tijd voor zichzelf nemen om na te denken en uit te rusten.”

Als het om voetbal gaat, steekt Ekitike zijn ambitie niet onder stoelen of banken: hij wil in de voetsporen van Kylian Mbappé treden. “Dat is wat het betekent om een speler van topniveau te zijn en dat is waar ik zelf ook naar streef”, vertelde hij tegenover Foot Mercato, toen de sterspeler van Paris Saint-Germain ter sprake kwam. “Over de afgelopen jaren is hij de speler waar ik het meest naar kijk, die me inspireert, en niet per se alleen op het veld.”

Ter vergelijking: Mbappé maakte vijftien doelpunten in zijn eerste volledige seizoen in de Ligue 1 bij AS Monaco in 2016/17. Hierbij moet worden gezegd dat hij een jaar jonger was dan Ekitike nu is. Desondank zijn er enkele overeenkomsten in hun spel, vooral als het gaat om Ekitike's drang om vanaf links naar binnen te snijden en met zijn favoriete rechterbeen de bal in de lange hoek te krullen.

De international van Frankrijk Onder 20 is lang (1,89 meter), tenger en beschikt over een soepele loopstijl. Hoewel hij niet echt snel is, maakt hij dat goed met slimme loopacties, vooral binnen het strafschopgebied. “Hij heeft het lichaam van een negentienjarige, maar de mentaliteit van Kobe Bryant”, zegt een van Ekitike's vrienden. “Als je hem vertelt dat hij nog maar tien minuten in een wedstrijd heeft, zal hij zich niet verstoppen, maar dat juist zien als een uitdaging.”

Naast het analyseren van topspelers, beoordeelt Ekitike ook zijn eigen prestaties. Zo was hij in augustus vorig jaar tegen PSG (0-2 verlies) bijzonder teleurgesteld over zijn optreden toen hij als invaller binnen de lijnen kwam, zozeer zelfs dat hij die avond thuis direct zijn eigen spel ging analyseren. Ekitike wil met Reims op 23 januari iets rechtzetten, wanneer hij het opnieuw opneemt tegen de koploper van de Ligue 1. Hij is uitgegroeid tot een van de meest veelbelovende tienerspitsen van Europa. Onder anderen Presnel Kimpembe, Marquinhos en Mbappé zijn gewaarschuwd. Als ze nog niet weten wie Hugo Ekitike is, zal dat waarschijnlijk snel het geval zijn.