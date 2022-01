Dembélé en Coman staan bovenaan verlanglijst

Atlético Madrid bekijkt de mogelijkheid om Djibril Sidibé, wiens contract bij AS Monaco afloopt, voor een zacht prijsje over te nemen. Ook Nordi Mukiele (RB Leipzig) en Giovanni Di Lorenzo (Napoli) zijn serieus in beeld als opvolger van Kieran Trippier. (AS)