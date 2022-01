Juventus raakt door Dries Mertens verder achterop in Serie A

Donderdag, 6 januari 2022 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:41

Juventus en Napoli hebben donderdagavond de punten gedeeld in de Serie A. La Vecchia Signora kwam in de eerste helft op achterstand door een doelpunt van Dries Mertens en kon dat dankzij Federicho Chiesa na rust herstellen: 1-1. Juventus schiet echter weinig op met een punt en blijft op ruime achterstand van de felgebeerde Champions League-plekken. Nummer drie Napoli zal ook niet tevreden zijn, want AC Milan liep verder weg dankzij een zege tegen AS Roma (3-1).

Napoli beleefde een chaotische voorbereiding op het duel in Turijn. Volgens richtlijnen van de ASL, een overheidsinstantie vergelijkbaar met de Nederlandse GGD, moesten Piotr Zielinski, Amir Rrahmani en Stanislav Lobotka in quarantaine, maar het drietal verscheen 'gewoon' aan de aftrap. Hirving Lozano en Victor Osimhen ontbraken wél vanwege een coronabesmetting, waardoor er een plek in de spits vrijkwam voor Mertens. Kalidou Koulibaly ontbrak vanwege Afrika Cup-verplichtingen.

?????????? ??????????????! ??

De Belg opent de score voor Napoli: 0-1! ??



De bal wordt nog nét aangeraakt en daardoor zit Matthijs de Ligt mis... ??#ZiggoSport #SerieA #JuventusNapoli pic.twitter.com/Uu1dJDiaAR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2022

Juventus kwam, met Matthijs de Ligt in de basis, overtuigend uit de startblokken en zag Weston McKennie in de openingsfase net naast koppen uit een hoekschop. Napoli nam echter al snel de overhand en kwam in de 23ste minuut tot scoren. Dries Mertens kon na terugleggen van Matteo Politano vanbinnen het strafschopgebied uithalen en zag dat zowel Wojciech Szczesny als De Ligt op de doellijn onvoldoende ingrepen om een treffer te voorkomen: 0-1. In het restant van de eerste helft werd Napoli dreigend via afstandsschoten van Piotr Zielinski en Mertens.

Negen minuten na rust wist Juventus de gelijkmaker te forceren. Federico Chiesa vond op de rand van de zestien een afvallende bal en had enig geluk dat zijn schot afketste op het lichaam van Stanislav Lobotka en zo binnen viel: 1-1. Het ging daarna gelijk op en beide ploegen losten schoten op doel. Mertens stuitte uit een lastige hoek op Szczesny, terwijl Chiesa uit de stuit hard op David Ospina vuurde. Moise Kean werd in blessuretijd nog gevaarlijk met een kopbal, maar de invaller van Juve mikte net over.