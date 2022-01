‘VI Vandaag mag blij zijn dat ik wil komen, maar ik heb niks meer gehoord’

Donderdag, 6 januari 2022 om 21:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:31

Het is nog onduidelijk of Henk Westbroek een rol krijgt in VI Vandaag, de nieuwe talkshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. De 69-jarige voormalige zanger gaf wél zijn toezegging aan het programma, dat komende maandag van start gaat. "Ik ben gepolst en heb ja gezegd, maar heb daarna niets meer gehoord", aldus Westbroek tegenover het Algemeen Dagblad.

VI Vandaag wordt de opvolger van Veronica Inside, het eind december gestopte voetbalprogramma van het trio. De nieuwe dagelijkse talkshow krijgt een formule die vergelijkbaar is met De Oranjezomer, waarin Genee, Van der Gijp en Derksen afgelopen zomer dagelijks meer dan alleen voetbal bespraken. Voor VI Vandaag werd een zoektocht gestart naar prominenten buiten het voetbal en namen de heren afscheid van hun vaste gasten Hans Kraay junior en Jan Boskamp.

Leonie ter Braak, Bram Moszkowicz, Fred Teeven, Chatilla van Grinsven, Wouter de Vries en Raymond Mens behoren in ieder geval tot de nieuwe vaste gezichten van VI Vandaag. Ook Bas Nijhuis en politiek verslaggever Sam Hagens verhuizen mee. Özcan Akyol verschijnt in januari in ieder geval twee keer, waarna de opiniemaker besluit of hij toekomst voor zichzelf bij het programma ziet. Ook Westbroek werd dus benaderd, net als onder meer Angela de Jong en Bram Bakker. Van laatstgenoemden is nog onduidelijk of ze ook daadwerkelijk zullen verschijnen. Vanwege de vileine columns van Angela de Jong kreeg het Algemeen Dagblad onlangs een boycot opgelegd van Talpa, waardoor een rol voor de uitgesproken columniste niet meer waarschijnlijk lijkt.

Westbroek hoopt wél nog altijd op een uitnodiging. "Ik denk dat ik nog wel iets hoor, maar niets is zeker", zegt de oud-presentator en -politicus. "Er is vooralsnog geen enkele afspraak gemaakt. Kijk, ze hebben me gebeld, ik heb gezegd ‘ja ik wil wel’, waarop zij zeiden: ‘we komen erop terug’. Ik merk het wel. Maar je weet hoe het gaat: ze benaderen er honderd. Daar laten ze er vijftien van opdraven. Dan vallen er tien af en moeten er vijf blij zijn. Nou, ik draai het liever om: ze mogen blij zijn dat ík wil."