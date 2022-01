Rode kaart van Karsdorp haalt angel uit tumultueuze editie van Milan - Roma

Donderdag, 6 januari 2022 om 20:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:56

AC Milan heeft drie punten overgehouden aan de eerste wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar. De nummer twee van de Serie A won donderdagavond met 3-1 van AS Roma en blijft daardoor in het spoor van Internazionale: het verschil is één punt, al heeft de koploper een duel tegoed. Roma blijft op de zevende plaats staan. De bezoekers beëindigden de wedstrijd met negen man, omdat Rick Karsdorp en Gianluca Mancini een rode kaart ontvingen.

AC Milan miste een waslijst aan spelers door blessures, coronabesmettingen en deelnames aan de Afrika Cup. Wel kon trainer Stefano Pioli weer beschikken over Zlatan Ibrahimovic, die in de laatste wedstrijd van 2021 tegen Empoli (2-4 zege) nog ontbrak door knieklachten. De Zweed begon echter op de bank. Ondanks de personele problemen kende Milan een vliegende start. Binnen zeventien minuten leidde de thuisploeg al met 2-0. Het eerste doelpunt kwam voort uit een penalty, die volgde op een handsbal van Tammy Abraham. De aanvaller schampte de bal met de arm, in een poging een harde knal van Theo Hernández de blokkeren.

??????????????! ?? Tammy Abraham schampt de bal met zijn arm en hij gaat op de stip... ??? Ex-Chelsea collega Olivier Giroud schiet vanaf elf meter raak: 1-0! #ZiggoSport #SerieA #MilanRoma pic.twitter.com/AAT4uoY3C0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2022

Scheidsrechter Daniele Chiffi werd door zijn videoscheidsrechter geadviseerd om de beelden van de handsbal te bekijken. Hij constateerde dat Abraham de bal inderdaad van richting veranderde en een beweging maakte naar de bal, waardoor Milan een strafschop kreeg. Olivier Giroud wachtte op een beweging van keeper Rui Patrício en plaatste de bal buiten diens bereik in de linkerhoek. Kort daarna speelde Giroud ook een belangrijke rol bij de 2-0. De spits reageerde alert op een slechte breedtepass van Roger Ibañez op Chris Smalling en nam de bal over. Hij schoot vervolgens tegen de paal, maar in de rebound kon Junior Messias de linkerhoek uitzoeken.

Roma kwam vervolgens beter in de wedstrijd. Vijf minuten voor de pauze veranderde Abraham een schot van Nicolò Zaniolo van richting met het hoofd, maar Mike Maignan bracht ternauwernood redding. Even daarna lukte het Abraham alsnog om een schot met succes van richting te veranderen. Na een afgeslagen corner kwam de bal terecht bij Lorenzo Pellegrini, wiens schot werd getoucheerd door Abraham. Daardoor was Maignan kansloos: 2-1. In het restant van de eerste helft liepen de gemoederen hoog op: een staflid van Milan werd naar de tribune gestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding en Zaniolo vroeg tevergeefs om een penalty na contact met Sandro Tonali. Na de pauze was Brahim Díaz dicht bij de 3-1 voor Milan, maar zijn poeier spatte uiteen op de lat. Aan de overzijde keerde Maignan een afstandsschot van Abraham.

Twee keer geel is rood en dus douchen! ?? Rick Karsdorp trekt aan de noodrem en moet het veld vroegtijdig verlaten bij Roma.. ??#ZiggoSport #SerieA #MilanRoma pic.twitter.com/CP2ALdvZZg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2022

De opdracht voor Roma werd nog een stuk lastiger door een rode kaart van Karsdorp: de rechtsback trok aan de noodrem met een overtreding op Hernández en kreeg zijn tweede gele prent. Uit de daaropvolgende vrije trap draaide Alessandro Florenzi de bal tegen de kruising. Roma moest risico’s nemen in de zoektocht naar de gelijkmaker, maar kreeg het deksel alsnog op de neus. Invaller Ibrahimovic verlengde een lange bal met de borst en bediende daarmee Rafael Leão, die door het numerieke overwicht een vrije doortocht had richting het strafschopgebied en de wedstrijd besliste in het voordeel van Milan. De gifbeker was daarmee nog niet leeg. Leão sprintte in de blessuretijd andermaal het strafschopgebied in en werd getorpedeerd door Mancini, die een rode kaart kreeg. Patrício tikte de strafschop van Ibrahimovic echter uit de hoek.