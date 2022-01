Ajax zorgt voor verbazing in luchtvaartindustrie: ‘No way, dat mag echt niet’

Donderdag, 6 januari 2022 om 20:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:25

Ajax heeft een loopje genomen met de geldende coronaregels, schrijven De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Na het beëindigen van het trainingskamp in de Algarve, als gevolg van vier positieve coronatests, zijn de vier besmette personen in een privévliegtuig terug naar Nederland gegaan. De regels in Portugal schrijven voor dat een positief getest persoon pas mag reizen na het overleggen van een negatieve PCR-test, maar Ajax wilde het viertal niet achterlaten in het hotel.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, werd het viertal in een privéjet vervoerd, afgezonderd van de rest van de selectie. Voor privévluchten gelden echter dezelfde regels als voor de rest van de luchtvaart. Ajax wil geen nadere toelichting geven op de gemaakte keuze. De club houdt het bij de mededeling dat het viertal apart van de rest terug naar Nederland is gegaan. Daarmee neemt Ajax een andere beslissing dan bijvoorbeeld Vitesse, dat besmette spelers wel achterliet in Portugal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook de Nederlandse overheid staat niet toe dat personen in een vliegtuig stappen als ze besmet zijn. Voor topsporters wordt geen uitzondering gemaakt. Het bedrijf dat de privévlucht aanbood, was echter niet verplicht om een negatief testbewijs te vragen van de passagiers, laat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport weten aan het Algemeen Dagblad. Dat komt omdat Portugal momenteel kleurcode geel heeft. Ajax hoeft dan ook geen sanctie te verwachten voor het vervoeren van de vier werknemers. Het is overigens niet bekend om wie het gaat, maar er zouden twee basisspelers tussen de besmette personen zijn.

Door andere aanbieders van privévluchten wordt met verbazing gereageerd op het nieuws over de terugkeer van het viertal. "Wij zouden absoluut geen mensen met corona naar Nederland vervoeren", zegt een woordvoerder van Royal Air Charters bijvoorbeeld. Volgens een woordvoerder van Global Aviation is het alleen denkbaar om besmette personen te vervoeren als sprake is van een medische vlucht, omgeven met de nodige veiligheidsmaatregelen. "Anders no way, dat mag echt niet. Is ten strengste verboden, je mag gewoon niet reizen op dat moment. Bovendien wil je niet dat de piloot besmet raakt."