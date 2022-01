Maldini wakkert geruchten over Sven Botman aan met lovende woorden

Donderdag, 6 januari 2022 om 19:26 • Mart van Mourik

Paolo Maldini heeft zich uitgesproken over de vermeende interesse van AC Milan in Sven Botman. De directeur van de Milanezen gaat voor de camera van DAZN in op een vraag over de stand van zaken rond de centrumverdediger van Lille OSC, waarna hij de Nederlander als ‘een hele goede speler’ bestempelt. Eind afgelopen kalenderjaar bracht onder meer La Gazzetta dello Sport Botman nadrukkelijker in verband met een overstap naar i Rossoneri.

In gesprek met DAZN geeft Maldini te kennen een ‘oplossing’ te zoeken om het einde van het seizoen te halen. De ploeg van trainer Stefano Pioli wordt geteisterd door positieve coronatests en blessuregevallen, en met name in de defensie zijn versterkingen nodig zijn. In het Serie A-duel met AS Roma kan Pioli beschikken over slechts vier van de negen verdedigers in de selectie. “Of dat een probleem is? Jazeker. Laten we ons daardoor uit het veld slaan? Nee”, stelt Maldini.

“We voelen ons niet geen slachtoffer, de situatie is simpelweg zoals die is. Helaas is de financiële situatie ook niet vergelijkbaar met het tijdperk van Sylvio Berlusconi, die de beste spelers ter wereld kon strikken. Dit Milan moet financieel stabiel zijn, dus verwacht geen wonderen. En Botman? Botman is een hele goede speler. Hij speelt echter bij Lille en staat daar tot 2024 onder contract. Hij is natuurlijk niet de enige goede verdediger, maar vanwege de blessure van Simon Kjaer hebben we echt iemand nodig. Of het nou op huurbasis is voor de komende zes maanden of een langetermijnaankoop, dat zien we later wel”, aldus Maldini.

Botman wordt al langer in verband gebracht met Milan, dat is uitgeschakeld in de Champions League en zich volledig richt op de strijd om de landstitel. Het is echter de vraag of Lille bereid is de verdediger te laten gaan. Afgelopen maandag veegde Lille nog een bod van Newcastle United op Botman van tafel. Newcastle United toonde zich bereid 35 miljoen euro te betalen voor de 21-jarige centrumverdediger, maar dat bleek niet genoeg om de regerend Frans kampioen te overtuigen. Lille wil Botman het liefst minimaal tot aan de zomer behouden.