De Vrij stapt naar de rechter met schadeclaim van 22 miljoen euro

Donderdag, 6 januari 2022 om 19:15 • Laatste update: 19:38

Stefan de Vrij heeft een schadeclaim van 22 miljoen euro ingediend tegen makelaarsbureau Sports Entertainment Group wegens 'onrechtmatig handelen', zo meldt De Telegraaf donderdagavond. De verdediger eist een commissie terug die SEG ontving bij zijn transfer van Lazio naar Internazionale in 2018, plus een een salarisverhoging met terugwerkende kracht. SEG ontkent de beschuldigingen van de Oranje-international en vindt de claim ongefundeerd.

De krant heeft vertrouwelijke documenten in handen, waaruit blijkt dat De Vrij zijn voormalig zaakwaarnemerskantoor afgelopen zomer heeft gedagvaard. In februari wordt de zaak behandeld in Amsterdam. Eigenaar Kees Vos van SEG noemt de claim van De Vrij 'lachwekkend' en stelt dat die 'kant noch wal raakt'. "Hij heeft zich door derden laten influisteren dat wij er niks aan mogen verdienen en is dat ook gaan geloven", zegt Vos in een reactie aan De Telegraaf. In de dagvaarding wordt geclaimd dat SEG zich ten koste van De Vrij heeft verrijkt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In mei vorig jaar schreef Follow the Money al dat De Vrij bij zijn overstap niet volledig is ingelicht door SEG. Uit onderzoek van het journalistieke platform bleek dat De Vrij in de veronderstelling was dat het makelaarskantoor hem vertegenwoordigde in de onderhandelingen, maar dat het kantoor in werkelijkheid enkel namens Inter handelde. De onenigheid leidde ertoe dat De Vrij brak met SEG en zich inmiddels zakelijk laat bijstaan door Mino Raiola.

De Vrij werd al sinds zijn zestiende begeleid door SEG. Een schriftelijke overeenkomst werd nooit opgesteld, omdat het onderlinge vertrouwen groot was. De Vrij raakte goed bevriend met zijn zaakwaarnemer Doniphan Slager, die nog steeds voor SEG werkt. Ze gingen samen op vakantie, zagen elkaar bij bruiloften en bij een begrafenis. Begin 2018 naderde het einde van het contract van De Vrij bij Lazio. Geïnteresseerde clubs, waaronder Barcelona, Atlético Madrid, Zenit Sint-Petersburg en Inter, stonden in de rij. Hoewel De Vrij niet transfervrij wilde weggaan, kwam er geen akkoord over een nieuw contract. Sportief directeur Igli Tare gaf ‘de zaakwaarnemers’ toen de schuld van de stukgelopen onderhandelingen.

De Vrij dacht dat SEG voor hem optrad, maar SEG stelde vorig jaar al dat de verdediger zelf onderhandelde met Lazio en ‘diverse andere clubs’, zonder een akkoord te bereiken. Nadat een vertrek bij Lazio onvermijdelijk werd, dirigeerden zijn zaakwaarnemers De Vrij langzaamaan richting Inter. Het contract werd in orde gemaakt door topagent Jeroen Hoogewerf van SEG. De Vrij voelde zich al snel op zijn plek in Milaan, maar kreeg argwaan richting zijn zaakwaarnemers: hij had geen tekengeld ontvangen, iets wat zeker bij transfervrije overeenkomsten wel vaak voorkomt. Uit het jaarverslag van Inter (pagina 13) over het seizoen 2017/18 blijkt desondanks dat de club 7,5 miljoen euro kwijt was aan zijn komst. Volgens vertrouwelijke documenten die Follow the Money heeft ingezien, verdween dat geld over drie termijnen in de zakken van SEG.

In die documenten staat ook dat SEG enkel de belangen van Inter behartigde. Volgens een reglement voor tussenpersonen van de FIFA mogen zaakwaarnemers bij een deal geen dubbele belangen hebben en dat beseft SEG-eigenaar Vos, vertelde hij vorig jaar aan Follow the Money. “We traden ook niet op voor Stefan, maar voor Inter, en dat wist hij.”. Volgens Follow the Money kwam De Vrij daar echter pas na het sluiten van de deal achter. De documenten tonen aan dat SEG 200.000 euro krijgt uitgekeerd voor ieder half jaar dat De Vrij bij Inter voetbalt. Ook zou SEG een commissie van 2 miljoen euro krijgen als De Vrij zijn volledige contract uitdient. Als de Oranje-international in de toekomst transfereert, krijgt het makelaarskantoor 7,5 procent van de transfersom uitgekeerd. In het jaarverslag van Inter (pagina 21) over het seizoen 2018/19 wordt inderdaad melding gemaakt van betalingen aan de makelaars van De Vrij.

SEG zou echter pas geld verdienen indien De Vrij daadwerkelijk een contract zou tekenen én tijdens de duur van zijn vijfjarige contract maximaal 50 miljoen euro bruto gegarandeerd zou verdienen; het salaris dat SEG bedong voor De Vrij, lag beduidend lager. Dat zou 37,5 miljoen euro zijn geweest. De jeugdexponent van Feyenoord zou niets weten van die afspraak tussen SEG en Inter. Hij kreeg van het kantoor te horen dat SEG twaalf procent commissie op de deal ontving en dat het tekengeld in zijn salaris was verwerkt, zo werd vorig jaar bekend. “Inter was waarschijnlijk de juiste keuze voor De Vrij”, zei een vooraanstaande zaakwaarnemer van SEG op anonieme titel tegen Follow the Money. “Maar als Inter SEG niet zoveel geld had betaald, was hij daar niet heen gegaan, en had SEG een andere club voor hem gezocht. Maar ze betaalden SEG genoeg, dus ging De Vrij daarheen. Ook als hij dat niet had gewild.”

Hoogewerf liet Follow the Money een Italiaans document zien waar op staat geschreven dat SEG optrad namens Inter, terwijl De Vrij volgens hetzelfde document door niemand werd vertegenwoordigd. Dat document heeft De Vrij zelf ondertekend. “Er zit veel rook in de transactie, maar we herkennen ons niet in het beeld dat we die bewust bij hem weg hebben gehouden”, benadrukte de man die het contract van De Vrij in orde maakte. De Vrij zelf wilde niet reageren; een oud-medewerker van SEG noemde het ‘oneerlijk’ wat er met de verdediger is gebeurd en sprak van een gebrek aan transparantie. “Tegelijkertijd zijn de voetballers daarmee akkoord gegaan, omdat SEG uit hun naam handelde. Ik wil SEG niet verdedigen, maar wat het deed was niet fout. De spelers lieten zich door SEG representeren, dat kostte de spelers alleen commissie. De samenwerking is volledig gebaseerd op vertrouwen. Maar toen het erop aankwam bleek dat niet zo te zijn.”

De Vrij stelt in de dagvaarding dat hij pas anderhalf jaar na zijn transfer op de hoogte raakte van de rol die SEG speelde. Om die reden eist hij het tekengeld plus de commissie terug, en wil hij dat SEG het verschil vergoedt tussen zijn huidige loon van 37,5 miljoen euro en het maximale salaris van 50 miljoen. Zijn advocaat Dick van Voskuilen beschuldigt SEG in de dagvaarding van onrechtmatig handelen en het schenden van het verbod op het dienen van twee personen. Volgens Van Voskuilen is SEG de KNVB- en FIFA-regels voor zaakwaarnemers niet nagekomen. De Vrij zou door de dubieuze gang van zaken bovendien het risico lopen dat hij naheffingen en boetes krijgt van de Italiaanse belastingdienst.

Volgens de advocaat mocht De Vrij ervan uitgaan SEG in 2018 namens hem met Inter onderhandelde en niet andersom. Volgens SEG zijn de beschuldigingen ongefundeerd. Er was geen contract tussen SEG en de voetballer ten aanzien van de transfer naar Inter, hij heeft zelf in zijn contract bevestigd dat SEG exclusief voor Inter optrad, en werd diverse malen geïnformeerd over de commissie die SEG opstreek. "De Vrij is door zijn overstap een van de vijf best betaalde spelers van Internazionale geworden. Hij heeft op geen enkele manier schade geleden door handelen van SEG of de commissie die Internazionale aan SEG heeft betaald", zegt een woordvoerder van het makelaarskantoor.