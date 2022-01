Feyenoord cancelt oefenduel met Club Brugge en blijft in Nederland

Donderdag, 6 januari 2022 om 18:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:26

Feyenoord reist niet naar Marbella voor de oefenwedstrijd tegen Club Brugge, zo maakt de club bekend. De Rotterdammers zouden zaterdag om 12.30 uur aantreden tegen de ploeg van trainer Alfred Schreuder tijdens het trainingskamp in Spanje, maar besloten op het laatste moment in Nederland te blijven. Ook van het oefenduel wordt nu afgezien. De club acht het onverstandig om voor een training en een wedstrijd in het vliegtuig te stappen.

"Feyenoord heeft donderdag doorgekregen dat er de afgelopen dagen meerdere nieuwe coronagevallen zijn geconstateerd in Marbella", schrijft de club op de website. De ploeg van trainer Arne Slot zou maandag afreizen naar de Spaanse zon, maar zag daar door meerdere coronabesmettingen binnen de eigen staf en selectie vanaf. Even leken de Rotterdammers alleen voor het treffen met Club Brugge af te reizen, maar ook daar gaat nu een streep door. Feyenoord heeft besloten om zich op eigen boden voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.

Woensdag meldde Feyenoord nog via de officiële kanalen dat er publiek welkom zou zijn bij de oefenwedstrijd. Supporters konden voor tien euro een kaart bemachtigen op vertoon van een identiteitsbewijs. Ook moest een coronatoegangsbewijs kunnen worden overlegd. De club plaatste al wel een duidelijke kanttekening. "Spelers en stafleden houden te allen tijde (ruim) afstand van toeschouwers en anderen die geen deel uitmaken van de ‘teambubbel’. Zo is het dus ook niet mogelijk om met spelers op de foto te gaan en/of een handtekening te vragen. Feyenoord rekent hiervoor op ieders begrip."