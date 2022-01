‘Bazoer zou bij Feyenoord bovenaan in de hiërarchie terechtkomen’

Donderdag, 6 januari 2022 om 17:25 • Laatste update: 17:35

Valentijn Driessen zou een transfer van Riechedly Bazoer naar Feyenoord een hele goede zet vinden van de Rotterdammers. De chef voetbal van De Telegraaf noemt de verdediger annex middenvelder van Vitesse een 'uitstekende speler voor Feyenoord', maar vraagt zich af of ze in Rotterdam-Zuid bereid zijn om deze winter al te investeren in de zesvoudig Oranje-international. Bazoer loopt komende zomer uit zijn contract en is dan gratis op te halen.

Voetbal International en Feyenoord Transfermarkt wisten dinsdag te melden dat Feyenoord zich bij Vitesse heeft gemeld voor Bazoer. "Dat zou een uitstekende speler zijn voor Feyenoord", stelt Driessen bij Kick-Off. "Die komt bovenaan in de hiërarchie bij Feyenoord qua kwaliteiten. Ik denk dat Feyenoord in de handen mag knijpen, mochten ze erin slagen om hem los te weken bij Vitesse. Vitesse vraagt zeker 1,5 tot 2 miljoen euro. Het is de vraag of ze dat gaan betalen voor een speler die over een half jaar uit zijn contract loopt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Aan de andere kant, over een half jaar kunnen ze hem misschien niet meer halen, als de clubs voor hem in de rij staan", aldus Driessen. Bazoer schermt naast Feyenoord ook met interesse van PSV, Sporting Portugal en Benfica. "Het verbaasde mij wel dat Feyenoord vijf miljoen euro klaar had liggen om Joey Veerman te halen. Als je de financiële cijfers van Feyenoord ziet, zie je nergens dat er vijf miljoen euro ligt. Dat zijn dan de externe financiers die dat zouden moeten betalen. Dat heeft Slot dan wel voor elkaar gekregen, dat er mensen opstaan om financieel een bijdrage te leveren en de selectie van kwaliteit te voorzien. "

Driessen was niet verrast dat Feyenoord door PSV werd afgetroefd in de strijd om Veerman. De middenvelder kwam begin deze week voor een slordige zes miljoen euro over van sc Heerenveen. "PSV heeft een hele oorlogskas achter de hand, die kunnen veel meer bieden dan Feyenoord. Als Feyenoord zes miljoen had geboden, had PSV zeven miljoen kunnen bieden. Dat Feyenoord het aflegt tegen PSV is de huidige realiteit. Daar zullen ze mee moeten leven in Rotterdam zolang er geen kapitaalinjectie komt", concludeert Driessen.