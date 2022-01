Willem II breekt met Wapenaar na ‘onoverkomelijk verschil van inzicht'

Donderdag, 6 januari 2022 om 16:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:22

Willem II en keeperstrainer Harald Wapenaar gaan niet langer met elkaar door, zo maakt de club uit Tilburg donderdagmiddag bekend. Als reden geven de Tricolores 'een onoverkomelijk verschil van inzicht over visie en werkwijze'. De 51-jarige Wapenaar was 5,5 jaar in dienst bij de club, nadat hij vanaf 2016 de doelmannen van de eerste selectie onder zijn hoede had.

De exacte reden achter de breuk maakt Willem II niet bekend. De club spreekt op de website van 'een onoverkomelijk verschil van inzicht over visie en werkwijze'. "Willem II na 5,5 jaar verlaten is niet gemakkelijk voor me", laat Wapenaar weten in een reactie. "Juist in het belang van de club waar ik een mooie tijd gehad heb, successen mee vierde en keepers heb zien groeien in hun ontwikkeling, nemen we het besluit dat het beter is dat onze samenwerking eindigt." Wapenaar werkte de voorbij jaren met onder meer Kostas Lamprou, Robbin Ruiter en Timon Wellenreuther.

Het vertrek van Wapenaar volgt in een toch al roerige periode voor Willem II. De club wist geen van de laatste elf wedstrijden in de Eredivisie te winnen en verloor de laatste acht duels. De Tilburgers zijn afgezakt naar de veertiende plek in de Eredivisie. "Wij zijn Harald zeer dankbaar voor de vele jaren waarin hij onderdeel uitmaakte van onze technische staf", laat technisch directeur Joris Mathijsen weten. "Harald heeft onze keepers naar hogere niveaus gebracht en is belangrijk geweest met zijn ondersteuning van onze hoofdtrainers."

Wapenaar werkte sinds 2016 met de keepers van de A-selectie van Willem II en was daarvoor in diezelfde rol werkzaam bij FC Volendam en Lierse SK. Hij nam het stokje ruim vijf jaar geleden over van Raymond Vissers, die destijds met toenmalig trainer Jurgen Streppel naar sc Heerenveen verhuisde. Het regionale dagblad BN DeStem heeft geprobeerd contact te zoeken met zowel Mathijsen als hoofdtrainer Fred Grim voor een reactie op het plotse vertrek van Wapenaar, maar beiden zijn niet bereid gevonden voor commentaar.