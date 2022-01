Vitesse volgt voorbeeld van Ajax en keert per direct terug naar Nederland

Donderdag, 6 januari 2022 om 15:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:39

Vitesse heeft het trainingskamp in Portugal per direct beëindigd, zo laat de club donderdagmiddag weten. Als reden geven de Arnhemmers een aantal besmettingen die aan het licht zijn gekomen via sneltests. Vitesse wil een uitbraak voorkomen en neemt geen risico’s met oog op de hervatting van de Eredivisie. Op zaterdag 15 januari speelt de ploeg van Thomas Letsch de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Vitesse neemt het besluit nadat donderdagochtend in het resort een aantal positieve tests aan het licht zijn gekomen. "Voor het vertrek naar Portugal en tijdens de eerste dagen van de oefenweek waren de (PCR-)testuitslagen van de gehele groep negatief. Er werd elke dag getest", luidt de reactie. "De selectie en staf van de Arnhemse club vliegen vandaag (donderdag) nog terug naar Nederland." Vitesse volgt daarmee het voorbeeld van Ajax, dat woensdagavond besloot terug te vliegen naar Nederland na een aantal positieve tests.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De selectie en staf van de Amsterdammers werden dinsdagavond getest en kregen de volgende ochtend de uitslag binnen. Daaruit bleek dat vier van de in totaal zestig man positief hadden getest. Om een verdere uitbraak te voorkomen en met het oog op de start van de tweede seizoenshelft, zondag 16 januari tegen FC Utrecht, wou Ajax geen risico’s nemen. Daarom werd uit preventief oogpunt besloten om woensdag terug te keren naar Amsterdam. Toen Ajax naar Portugal vertrok hadden alle zestig betrokken personen nog negatief getest, zo benadrukte de club.

Vitesse keert niet terug per lijnvlucht, waarmee de heenreis was gemaakt, maar heeft een charter ingezet, voegt De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns toe. De positief geteste spelers ondergaan een PCR-test op basis waarvan bepaald wordt of ze mee kunnen. Op basis daarvan wordt duidelijk of ze in quarantaine moeten. Vitesse verbleef deze week aan de Algarve en trainde op het Amendoeira Golf Resort in Alcantarilha.

Ook PSV en Feyenoord zouden afreizen naar de Zuid-Europese zon, maar zij besloten op voorhand thuis te blijven. FC Utrecht en sc Heerenveen cancelden hun binnenlandse trainingskamp. PEC Zwolle zou afreizen naar Duitsland voor een oefenwedstrijd tegen Hannover 96, maar besloot eveneens niet te gaan ‘vanwege de huidige situatie rond het coronavirus’. De ploeg van trainer Dick Schreuder is momenteel op trainingskamp in Epe en hervat de competitie volgende week vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Willem II.