Manchester City getroffen door corona-uitbraak: 21 besmettingen

Donderdag, 6 januari 2022 om 14:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:19

Manchester City gaat vrijdagavond met een flink uitgedunde selectie op bezoek bij Swindon Town voor de FA Cup. De koploper van de Premier League is getroffen door een corona-uitbraak en heeft liefst 21 (!) besmettingen opgelopen. Onder meer manager Josep Guardiola heeft een positieve test afgelegd. Ook assistent en landgenoot Juanma Lillo is besmet geraakt, zo maakt de Engelse grootmacht bekend via de officiële kanalen.

Manchester City meldt op de website dat beide trainers in quarantaine zitten, 'samen met een aantal andere positieve gevallen binnen de bubbel van het eerste team van City.' Het brengt het totaal op 21 personen die in isolatie zitten, waarvan 7 leden van de A-selectie. De overige veertien betreffen kantoorpersoneel. Het is voor het eerst dat City zoveel mensen in thuisisolatie heeft. Het is niet voor het eerst dat een manager in de Premier League wordt getroffen. Afgelopen weekend moest Jürgen Klopp nog verstek laten gaan bij Liverpool, waar Pepijn Lijnders zijn honneurs waarnam.

Bij City zal assistent Rodolfo Borrell voorlopig op de plek van Guardiola plaatsnemen. "Josep is in orde, maar het staat vast dat hij het virus heeft", vertelde Borrell tijdens de persconferentie donderdag. "Gelukkig heeft hij niet veel symptomen. We zijn permanent in contact, via Zoom of telefonisch. Gelukkig maakt de technologie dat mogelijk. Of de wedstrijd door moet gaan? We hebben ons er mentaal op voorbereid. We moeten ons er altijd op voorbereiden en dat is wat we nu ook gedaan hebben. Daar zullen we mee doorgaan. Als het morgen om wat voor reden dan ook niet mogelijk is om te spelen, horen we het snel genoeg. Wij zijn klaar om te spelen."

Borrell wilde nog niet te veel vooruitblikken op de opstelling van vrijdagavond. "Dit is misschien wel de makkelijkste opstelling om te maken, omdat we moeten spelen met de spelers die we tot onze beschikking hebben. Een andere keuze hebben we niet. Ons doel is om zoveel mogelijk te blijven spelen. We proberen alle competities te respecteren en te blijven spelen. Op dit moment kunnen we nog een elftal op de been krijgen. Ik weet niet wat er de komende dagen zal gebeuren, maar op dit moment is het een gemakkelijke keuze om te maken. We zullen spelen met wat we hebben. We hebben enkele spelers van het eerste en vullen dat aan met spelers van het tweede team."

De huidige koploper van de Premier League is aan een indrukwekkend seizoen bezig en verloor slechts twee keer. De laatste elf wedstrijden werden allemaal in winst omgezet. Het duel met Swindon Town komt in ieder geval te vroeg voor Guardiola, mocht deze doorgang vinden. Op 15 januari is Guardiola sowieso weer van de partij, als City het bij de hervatting van de Premier League in eigen huis opneemt tegen Chelsea.