Woodward vertrekt na acht jaar, een miljard euro en zonder Premier League-titel

Donderdag, 6 januari 2022 om 13:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:10

Ed Woodward gaat Manchester United verlaten. De vijftigjarige vicevoorzitter van the Red Devils draagt het stokje per 1 februari over aan Richard Arnold, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Woodward was sinds 2013 werkzaam in zijn huidige functie; een periode waarin United geen enkele keer beslag legde op de Premier League-titel.

Woodward adviseerde de huidige clubeigenaren Joel en Avram Glazer bij de overname van Manchester United in 2005. In 2012 werkte hij zich op tot assistent-vicevoorzitter van de club, alvorens hij in 2013 het roer eigenhandig overnam van David Gill. Onder leiding van Woodward won United drie prijzen: de FA Cup in 2016 en de Europa League en EFL Cup in 2017. De club gaf in die periode meer dan een miljard euro uit aan transfers, waarvan de komst van Paul Pogba voor 105 miljoen euro de kroon spande.

De aftredende Woodward gaf afgelopen april al zijn intentie aan om te vertrekken, na het mislukte Super League-project. "Ik ben extreem trots om United te hebben gediend", zei hij destijds. "Het is me een eer geweest om voor 's werelds geweldigste voetbalclub te hebben mogen werken. De club is in een goede positie voor de toekomst en het zal moeilijk zijn om de deur dicht te trekken." Woodward zal tot het einde van het seizoen nog wel aanwezig zijn bij vergaderingen van het bestuur, maar houdt zich afzijdig van de dagelijkse operaties van de club. Zijn laatste daad moet volgens The Times het binnenhalen van een nieuwe trainer zijn, waarbij Erik ten Hag grote kanshebber is.

Opvolger Arnold werd gekozen in een proces dat compleet losstond van het vertrek van Woodward. De nieuwe vicevoorzitter was al 'group managing director' bij de club, in welke rol hij de drijvende kracht was achter diverse commerciële deals. Ook onderhield Arnold nauw contact met de supporters om hun wensen in kaart te brengen. Op deze manier speelde hij het onder meer klaar dat de ticketprijzen de laatste tien jaar niet werden verhoogd. "Ik voel me vereerd om de kans te krijgen om deze geweldige club en zijn fans te dienen", zegt Arnold over zijn aanstelling. "Ik ben vastberaden om die eer terug te betalen, op welke manier ik ook kan."