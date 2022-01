Henk de Jong kondigt middels video terugkeer aan bij SC Cambuur

Donderdag, 6 januari 2022 om 13:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:41

Henk de Jong keert langzaam terug bij SC Cambuur, zo maakt de trainer bekend in een video op sociale media. De oefenmeester werd in december getroffen door een cyste in zijn hoofd, maar heeft van de doktoren te horen gekregen dat hij het werk weer langzaam mag oppakken. "Ik heb goed bericht, ik mag rustig weer opbouwen. Dat zal betekenen dat ik vanaf morgen zo nu en dan weer op de club ben en er rondom wedstrijden bij zal zijn. Maar ik moet het rustig opbouwen, dat voel ik zelf ook."

Henk de Jong benadrukt dat hij de afgelopen maanden veel steun heeft gehad. "Daarom vind ik het netjes om iets in te spreken middels deze video", vertelt de trainer. "Ik wil dat niet in een paar regels op papier afdoen. Ik ben fantastische geholpen in de verschillende ziekenhuizen, dank daarvoor. Ze hebben mij geadviseerd om de cyste te laten zitten. Ook als er klachten komen kunnen ze het behandelen, zonder ingrijpende operatie. Ik mag het dus weer rustig opbouwen, maar moet daar wel voorzichtig in zijn."

Om het nieuwe jaar goed te beginnen; een update van onze hoofdtrainer! ????#InHenkWeTrust pic.twitter.com/h4sc5dLRSn — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) January 6, 2022

Volgens de oefenmeester moet er wel het een en ander veranderen in zijn levensstijl. "Ik zal moeten nadenken over hoe ik mijn leven nu ga inrichten", gaat De Jong verder. "Ik zal minder gaan doen. Geen lezingen, bijeenkomsten of interviews en ik zal mijn telefoongebruik ook verminderen. Ik moet rustig opbouwen en ben er gelukkig mee dat het zo kan. Het gaat er vooral om dat ik heel gelukkig ben met mijn gezin en dat het zo kan. Ik heb er zin in om samen weer van het voetbal te genieten. Lekker foeteren op goed en slecht voetbal en samen juichen."

Het was niet voor het eerst dit seizoen dat Cambuur werd getroffen door gezondheidsproblemen. Eerder werd technisch directeur Foeke Booy getroffen door een herseninfarct. Booy werd daarop overgeplaatst naar een revalidatiecentrum, waar hij weken aan zijn herstel diende te werken. Pascal Bosschaart, Martijn Barto en Peter van der Vlag hebben de afgelopen weken de honneurs waargenomen bij Cambuur en zullen ook de komende weken hun invloed blijven uitoefenen. Wanneer De Jong weer langs de kant van het veld te zien zal zijn is niet bekend.