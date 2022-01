Chaos in Italië: Bologna blijft toch thuis, Inter begint ‘gewoon’ aan warming-up

Donderdag, 6 januari 2022 om 12:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:41

Bologna is niet voornemens om het thuisduel met Internazionale donderdagmiddag te spelen. De selectie van trainer Sinisa Mihajlovic kampt met acht coronabesmettingen, maar kreeg nog geen groen licht van de Serie A voor een officiële afgelasting. Inter is vooralsnog gewoon aan de warming-up begonnen in het Stadio Renato Dall'Ara.

De lokale gezondheidsdienst van Bologna (de ASL) gaf woensdag bij monde van directeur Paolo Bordon al te kennen dat het bezig was met een speelverbod. "De publieke gezondheidsafdeling is bezig een bepaling op te stellen waarin geschreven wordt dat dit geen omstandigheden zijn om onder te spelen." Onder meer Sydney van Hooijdonk behoort tot de groep die kampt met een coronabesmetting, Jerdy Schouten ontbreekt met een blessure; Mitchell Dijks zit wél gewoon bij de selectie.

Come si sapeva #BolognaInter non si giocherà, tuttavia l’#Inter farà allenamento al Dall’Ara. I giocatori si cambieranno e faranno un “lungo” riscaldamento @DAZN_IT — Alessio De Giuseppe (@alessiodegiu) January 6, 2022

Inter kampt 'slechts' met drie besmettingen en mag volgens het huidige coronaprorocol gewoon in actie komen in Bologna. De koploper van de Serie A kwam dan ook geheel volgens plan het veld van het stadion op voor de warming-up, zo meldde DAZN-journalist Alessio De Giuseppe. Er vond zo een situatie plaats die vergelijkbaar was met Udinese - Salernitana van 21 december. De selectie van de bezoekers mocht destijds vanwege een coronauitbraak niet afreizen naar Udine, maar de wedstrijd werd niet officieel uitgesteld door de Serie A. Udinese kwam daarom 'gewoon' het veld op om aan de competitiereglementen te voldoen.

Sportief directeur van Inter Giuseppe Marotta liet vlak voor de beoogde aanvangstijd van Bologna - Inter weten dat er met spoed gewerkt wordt aan een nieuw coronaprotocol. Daarentegen uit hij zijn onvrede over de huidige onduidelijkheid. "Het kampioenschap is aangetast. Bologna moest een beslissing nemen, maar wij waren klaar om te spelen. Er is een noodsituatie en er is een gebrek aan duidelijkheid. Organisaties moeten de toepassing van het protocol definiëren om dergelijke situaties te voorkomen."

De Serie A moet nog met een officieel statement komen. Vooralsnog is er niet één duel in de competitie afgelast, ondanks meer dan zeventig coronabesmettingen in totaal. Onder anderen Juventus - Napoli, die om 18.45 uur tegen elkaar spelen, zou op de tocht staan vanwege een uitbraak bij laatstgenoemde club. Fiorentina en Udinese zouden om 20.45u officieel moeten aftrappen, echter is de selectie van de bezoekers in quarantaine.