FC Porto kan mogelijk totaal 92 miljoen binnenhalen met tweetal toptransfers

Donderdag, 6 januari 2022 om 11:03 • Chris Meijer

FC Porto dreigt in januari twee sleutelspelers kwijt te gaan raken. Sérgio Oliveira is dicht bij een tijdelijke overgang naar AS Roma, dat in een huurovereenkomst een optie tot koop zal gaan bedingen. Tegelijkertijd klinken er vanuit Engeland geluiden over de concrete belangstelling van Liverpool voor Luis Díaz, voor wie the Reds een fors bedrag over zouden hebben.

Eerder werd al gemeld dat Ainsley Maitland-Niles op het punt staat om Arsenal te verruilen voor AS Roma. José Mourinho zou zijn middenveld verder willen versterken met Oliveira. De 29-jarige middenvelder werd opgeleid door FC Porto en kende uitstapjes bij Beira-Mar, KV Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, FC Nantes en PAOK Saloniki, maar is de afgelopen jaren een belangrijke speler in het elftal van de Portugese topclub. De dertienvoudig Portugees international speelde tot dusver 174 wedstrijden in het shirt van FC Porto, waarin hij goed was voor 39 doelpunten en 24 assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Oliveira heeft nog een contract tot medio 2025, maar lijkt die verbintenis niet te gaan uitdienen. Bij AS Roma bestaat volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano het vertrouwen dat er spoedig een akkoord kan worden bereikt over Oliveira. SIC Notícias meldt zelfs FC Porto en AS Roma het reeds eens zijn. AS Roma betaalt anderhalf miljoen euro om Oliveira tot het einde van het seizoen te huren en bedingt een optie tot koop ter waarde van achttien miljoen euro: een vaste transfersom van vijftien miljoen euro, die door bonussen nog met drie miljoen euro kan oplopen.

Naast Oliveira dreigt FC Porto in deze winterse transferwindow ook Díaz kwijt te raken. De naam van de 24-jarige Colombiaanse vleugelaanvaller wordt al langer vanuit Engeland in verband gebracht met Liverpool. The Sun claimt dat Liverpool nu doorpakt, mede door de afwezigheid van Sadio Mané en Mohamed Salah vanwege hun deelname aan de Afrika Cup. Díaz heeft bij FC Porto een afkoopclausule van tachtig miljoen euro in zijn nog tot medio 2024 lopende contract. Liverpool zou dat bedrag iets naar beneden willen krijgen en is naar verluidt van plan om 72 miljoen euro te bieden voor Díaz.

Het Colombiaanse Win Sports TV meldt dat Liverpool inderdaad geïnteresseerd is, al is er volgens dat medium van een bod nog geen sprake. FC Porto lijkt hoe dan ook een forse winst te gaan noteren op Díaz (in totaal 121 wedstrijden goed voor 39 doelpunten en 18 assists), daar hij in 2019 voor zeven miljoen euro overgenomen werd van het Colombiaanse Junior FC. Díaz is dit seizoen is een belangrijke speler in het elftal van trainer Sérgio Conceição, dat aan kop gaat in de Portugese Primeira Liga en na de winter in de tussenronde van de Europa League tegenover Lazio staat.

FC Porto lijkt echter genoodzaakt om in januari spelers te verkopen. De UEFA maakte begin december bekend dat de Portugese topclub samen met Sporting Portugal bij de acht clubs hoort die de Financial Fair Play-regels hebben overtreden. Naast een boete van 300.000 euro moet FC Porto zorgen dat de financiën voor 31 januari 2022 op orde zijn. Indien de financiën na die deadline nog steeds niet op orde zijn, gaat de UEFA over tot Europese uitsluiting.