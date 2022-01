‘Maximale zorgen’ in Barcelona: sterkhouder mogelijk maanden aan de kant

Donderdag, 6 januari 2022 om 11:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:15

Ronald Araújo wacht mogelijk een maandenlange absentie. De 22-jarige centrumverdediger van Barcelona viel woensdagavond uit in het bekerduel met Linares Deportivo (1-2) en liep naar verluidt een breuk in zijn middenhandsbeentje op. Nieuwe tests donderdag zullen uitsluitsel geven over de uiteindelijke duur van Araújo's afwezigheid. Het is de zoveelste domper voor trainer Xavi, die al met een overvolle ziekenboeg kampt.

Araújo begon woensdag in de basis bij Barcelona, maar keerde na rust niet terug op het veld. De Uruguayaans international werd gespot met een mitella in de dugout, wat de vermoedens van een lange afwezigheid aanwakkerde. De blessure is zijn tweede van het lopende seizoen: Araújo ontbrak in oktober al drie weken vanwege een hamstringkwetsuur. De stopper ontwikkelde zich vervolgens tot een belangrijke spil in het elftal van Ronald Koeman en daarna Xavi, wat zijn afwezigheid extra zuur zal maken.

Ronald Araújo sustained an injury to his hand during Barcelona's Copa del Rey win over Linares Deportivo today. The severity of the defender's injury is still unclear. pic.twitter.com/c0w1sqdqh2 — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) January 5, 2022

Araújo voegt zich bij de al ellenlange blessurelijst van los Azulgrana. De club moest al improviseren tegen Linares Deportivo. Sergiño Dest, Gavi, Philippe Coutinho, Ez Abde, Pedri en Alejandro Baldé ontbraken vanwege positieve coronatesten. Clément Lenglet en Samuel Umtiti misten het bekerduel wegen maagklachten, terwijl Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Memphis Depay en Ansu Fati nog niet hersteld waren van hun respectievelijke blessures. Ook Frenkie de Jong kwam daar na de wedstrijd nog bij. De middenvelder kwam in de tweede helft in het veld, maar moest zich een kwartier voor tijd laten vervangen. Het was onduidelijk wat De Jong mankeerde.

Xavi is door de blessure van Araújo veroordeeld tot Gerard Piqué en Eric García voor het centrum van zijn verdediging. Tegen Linares Deportivo experimenteerde de oefenmeester nog met een driemanscentrum, waarvan de Uruguayaan de meest linkerman was. Barcelona trok de zege uiteindelijk met moeite over de streep door goals van Ousmane Dembélé en Ferran Jutglà. De eerstvolgende wedstrijd is Granada-uit, komende zondag in LaLiga. Op woensdag 12 januari wacht Real Madrid in de halve finale van de Supercopa.