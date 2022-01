Feyenoord neemt speciale clausule op in huurovereenkomst met Volendam

Donderdag, 6 januari 2022 om 10:48 • Chris Meijer • Laatste update: 10:59

Feyenoord verhuurt Francesco Antonucci tot het einde van het seizoen aan FC Volendam, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. In de huurovereenkomst is geen optie tot koop opgenomen. Wel maakt Feyenoord bekend dat de huurperiode van Antonucci automatisch met een seizoen wordt verlengd als FC Volendam - momenteel de koploper van de Keuken Kampioen Divisie - erin slaagt om te promoveren.

“Franco heeft mede door wat fysieke ongemakken een valse start gemaakt bij ons. Daardoor is het voor hem lastig gebleken om tot veel minuten te komen in Feyenoord 1. Bij FC Volendam, zijn oude club die hij goed kent en waar hij tot wasdom is gekomen, maakt hij meer kans op speeltijd. En dat is precies waar Franco op dit moment het meeste bij gebaat is”, geeft technisch directeur Frank Arnesen te kennen.

Het betekent dat Antonucci aan zijn tweede termijn begint bij FC Volendam. De 22-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler speelde eerder tussen 2019 en 2021 op huurbasis in het vissersdorp, waar hij in 53 officiële wedstrijden goed was voor 15 doelpunten en 17 assists. Feyenoord nam de voormalig jeugdspeler van Anderlecht en Ajax in de zomer van 2020 voor 2,2 miljoen euro over van AS Monaco en stalde hem daarna nog een jaar bij FC Volendam.

Antonucci kwam in het afgelopen halfjaar echter nauwelijks in de plannen van Arne Slot voor. De oefenmeester deed één keer een beroep op Antonucci, tijdens de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League tegen FC Drita (0-0). Antonucci liep al vroeg in het seizoen een blessure op, zat daardoor de laatste maanden niet meer bij de wedstrijdselectie van Feyenoord en speelde zijn wedstrijden in de Onder 21. Er zou vanuit Frankrijk belangstelling geweest zijn om Antonucci definitief over te nemen, maar Feyenoord houdt hem dus voorlopig onder contract. Hij ligt nog tot medio 2024 vast in De Kuip, al heeft Feyenoord een optie voor een extra jaar.