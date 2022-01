Brighton noteert verlies van 17 miljoen na definitief vertrek van Locadia

Jürgen Locadia gaat aan de slag in de Bundesliga. VfL Bochum maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat de 28-jarige spits een contract tot het einde van het seizoen heeft ondertekend. De huidige nummer twaalf van de Bundesliga neemt Locadia transfervrij over van Brighton & Hove Albion, waar hij sinds januari 2018 onder contract stond.

Brighton & Hove Albion telde vier jaar geleden zeventien miljoen euro neer om Locadia over te nemen van PSV. Zijn dienstverband bij the Seagulls werd echter geen doorslaand succes. Locadia speelde 43 wedstrijden, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 2 assists, voordat hij in de eerste helft van het seizoen 2019/20 voor het eerst op huurbasis vertrok naar TSG 1899 Hoffenheim. Na zijn terugkeer uit Duitsland stuurde Brighton & Hove Albion hem op huurbasis naar het Amerikaanse FC Cincinnati.

Na 3 doelpunten in 27 officiële wedstrijden en anderhalf jaar keerde Locadia afgelopen zomer terug in Engeland. Bij Brighton & Hove Albion maakte hij in het afgelopen halfjaar verschillende keren deel uit van de wedstrijdselectie en kwam hij nog tot drie officiële wedstrijden: één in de Premier League, twee in de EFL Cup. De laatste weken kampte Locadia met een coronabesmetting, waardoor hij niet meer tot de wedstrijdselectie van manager Graham Potter behoorde.

Nu heeft Brighton & Hove Albion dus besloten om hem transfervrij te laten gaan. “Ik ben blij dat ik de overstap naar Bochum heb kunnen maken. Ik ben benieuwd naar het team en kijkt er naar uit om weer in de Bundesliga te spelen. Aangezien ik de laatste tijd weinig minuten gemaakt heb, hoop ik dat daar verandering in komt bij Bochum”, zegt Locadia, die met nummer 19 gaat spelen - op de website van zijn nieuwe werkgever.

“We zijn blij dat we zo’n interessante en internationaal ervaren speler naar Bochum hebben kunnen halen. Locadia kent de Bundesliga al en geeft ons meer offensieve mogelijkheden”, zo licht sportief directeur Sebastian Schindzielorz de komst van Locadia toe. Bochum promoveerde vorig seizoen als kampioen van de 2.Bundesliga en bezet nu op het hoogste niveau de twaalfde plaats.