‘Extreem verdeelde kleedkamer: Van de Beek één van de zeventien bij United’

Donderdag, 6 januari 2022 om 08:42 • Chris Meijer • Laatste update: 09:30

De Daily Mail schrijft dat de kleedkamer van Manchester United tot op het bot verdeeld is. Volgens de Engelse krant gaat er voor de start van het volgende seizoen een ware exodus plaatsvinden bij de Engelse grootmacht, daar er momenteel zeventien spelers ongelukkig zijn. Donny van de Beek is een van de spelers die in deze exodus Manchester Untied achter zich moet laten.

De naam van Van de Beek wordt door de Daily Mail genoemd in een rijtje met Dean Henderson en Eric Bailly: spelers die ongelukkig zijn door hun gebrek aan speeltijd. Ralf Rangnick - interim-manager bij Manchester United - zei Van de Beek echter niet kwijt te willen. “Ik heb afgelopen week een lang gesprek met hem gevoerd. Hij wil ook graag spelen om een plek te verdienen in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar. Daarvoor moet hij hier speeltijd krijgen. Ik geloof nog steeds dat we Van de Beek moeten behouden. Hij zou hier zeker moeten blijven tot het einde van het seizoen, om zo te proberen om zoveel mogelijk speelminuten te maken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rangnick zei tegelijkertijd dat ook Edinson Cavani in januari niet mag vertrekken, maar de Uruguayaanse spits is niet van plan om zijn aflopende contract te verlengen en laat Manchester daardoor komende zomer alsnog achter zich. Hetzelfde geldt voor Juan Mata, Paul Pogba en Jesse Lingard, allen voorlopig in het bezit van een aflopende verbintenis. Het transfervrije vertrek van Pogba en Lingard zou in financieel opzicht uitermate pijnlijk zijn voor Manchester United, daar zij de nodige transferwaarde vertegenwoordigen.

Phil Jones kwam afgelopen week plotseling voor het eerst in bijna twee jaar aan spelen toe door de afwezigheid van Harry Maguire, maar de verdediger wil graag op regelmatige basis minuten maken en wordt gelinkt aan een tijdelijke overstap naar Benfica. Nemanja Matic, Fred en Diogo Dalot komen volgend seizoen in hun laatste contractjaar terecht, al heeft Manchester United op twee laatstgenoemde spelers nog een optie voor een extra jaar. Axel Tuanzebe zit in dezelfde situatie, maar hij is al vertrokken: Napoli nam de verdediger op huurbasis over van Manchester United.

Tot slot lijkt ook Anthony Martial op weg naar de uitgang bij Manchester United. De Franse aanvaller heeft zijn vertrekwens openbaar gemaakt en wordt nadrukkelijk gelinkt aan Sevilla. Naast deze twaalf spelers zouden er nog vijf ongelukkigen rondlopen in de extreem verdeelde kleedkamer van Manchester United, die Rangnick in de woorden van de Daily Mail geërfd heeft van zijn ontslagen voorganger Ole Gunnar Solskjaer. Rangnick is op de hoogte van de onvrede en heeft met enkele spelers een afspraak gemaakt voor een gesprek.