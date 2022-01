Ronaldo maakt fans woedend met volgende pikante besluit als clubeigenaar

Donderdag, 6 januari 2022 om 07:27 • Chris Meijer

De eerste weken van Ronaldo als eigenaar van Cruzeiro verlopen roerig. De oud-spits is sinds half december voor negentig procent eigenaar van de Braziliaanse club en besloot iets meer dan een week later trainer Vanderlei Luxemburgo de laan uit te sturen. Nu heeft Ronaldo de woede van de fans van Cruzeiro op zijn hals gehaald door afscheid te nemen van oudgediende Fábio.

Sinds het aantreden van Ronaldo moeten alle spelers in onderhandeling met de clubleiding over de voorwaarden van hun contracten. Zo moest ook Fábio om de tafel met de nieuwe leiding van Cruzeiro. De 41-jarige doelman stond sinds 2005 onder contract bij Cruzeiro en geen speler speelde meer wedstrijden voor Raposa: 974. Hij had nog slechts 26 wedstrijden nodig om de magische grens van 1000 optredens te halen, maar die gaan er dus niet meer komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fábio had ingestemd met een lager salaris, maar er werd geen akkoord bereikt over de afbetaling van de schulden die Cruzeiro nog bij hem heeft. Bovendien had Cruzeiro hem een contract aangeboden tot het einde van het staatskampioenschap van Minas Gerais, dat tot 23 mei duurt. Fábio wilde echter een contract tot het einde van 2022. “Het is met pijn in het hart dat ik dit moet accepteren”, schrijft Fábio in een bericht op social media. “Ik heb totale bereidheid getoond om te onderhandelen, maar helaas werd ik niet gehoord.”

Het besluit om afscheid te nemen van Fábio zorgt op social media voor de nodige woede onder de fans van Cruzeiro. De oud-spits wordt ‘in zijn omgang met iconen’ bijvoorbeeld vergeleken met Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid. Ronaldo besloot eerder al om trainer Luxemburgo de laan uit te sturen en te vervangen door Paulo Pezzolano. Diverse Spaanse media vermoedden een wraakactie van Ronaldo richting zijn voormalige coach bij Real Madrid.

Ronaldo stond van augustus 2002 tot januari 2007 onder contract bij Real Madrid. Van januari tot december 2005 stond Luxemburgo aan het roer bij de Koninklijke. De trainer stond in Spanje bekend om zijn strikte manier van coachen en eiste veel discipline van zijn spelers. Volgens Marca en AS viel de wijze van leidinggeven mogelijk niet in de smaak bij Ronaldo, die als nieuwe eigenaar van Cruzeiro revanche nam en de trainer vrijwel direct ontsloeg. Luxemburgo werd in augustus aangesteld om de club te behoeden voor degradatie en slaagde erin het gestelde doel te behalen.