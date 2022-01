René van der Gijp vreest dat PSV ‘geen kut’ heeft aan Joey Veerman

Woensdag, 5 januari 2022 om 23:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:55

René van der Gijp wordt niet direct enthousiast van de transfer van Joey Veerman naar PSV. De analist van VI Vandaag, de talkshow die komende maandag van start gaat, legt in een video-item uit dat de 23-jarige middenvelder nog flinke stappen moet zetten om te slagen in Eindhoven. "Aan de Veerman van Heerenveen heeft PSV geen kut, laten we wel zijn", aldus Van der Gijp.

Veerman komt voor zes miljoen euro over van sc Heerenveen en heeft enkele voorgangers bij PSV die het niet wisten te redden, zo memoreert Van der Gijp. "Ze hadden ook niks aan Adam Maher en dat hadden ze ook niet aan die jongen van FC Utrecht (Bart Ramselaar, red.)", zegt de oud-rechtsbuiten. "Maher heeft zich bij PSV niet verbeterd. Veerman zou minstens nog een klasse beter moeten worden, wil PSV er wat aan hebben, want aan deze Veerman heb je niks. Maar schijnbaar hebben ze bij PSV gekeken en zien ze die potentie wél." Feyenoord liep de komst van Veerman mis en richt zich nu op Riechedly Bazoer van Vitesse. "Ik moet zeggen dat ik dat wel interessant vind", reageert Van der Gijp. "Ik vind dat die jongen zich wel ontwikkeld heeft. Ik vind dat een goede voetballer."

PSV haalde Veerman binnen als vervanger van Davy Pröpper, die op dertigjarige leeftijd plots besloot om te stoppen met voetbal. "Ik vind het nogal wat", aldus Van der Gijp over Pröpper. "Ik denk dat als je aan 100 kinderen vraagt wat ze later willen worden, er waarschijnlijk 99 zeggen 'profvoetballer'. En het is ook echt hartstikke leuk. Je krijgt er enorm veel waardering voor, het geeft voldoening. Je bent altijd met jongens in de kleedkamer, je traint lekker. Dan kan ik me bijna niet voorstellen dat het je zo zwaar valt. Er zijn een heleboel vakken waarbij je op een gegeven moment denkt: tja, ik moet wat. Maar voetballer is toch echt wel een van de weinige beroepen waarvan ik denk: dat heb je als kind altijd willen doen."

Aan de andere kant kan Van der Gijp begrip opbrengen voor het besluit van Pröpper. "Natuurlijk is het een kuttijd: geen toeschouwers, gedoe, twee bussen. Het is voor die gasten wel totaal anders nu. Misschien speelt dat wel mee, dat het best wel een gedoe is op dit moment. Misschien is Pröpper wel zwaar op de hand, dat kan ook. Daar is ook niks mis mee. Maar het is jammer, het is zonde. Het wordt ook hartstikke leuk betaald, maar ik kan me wel voorstellen dat het minder leuk wordt als je niet speelt", besluit de analist. Pröpper kwam het afgelopen half jaar inderdaad nauwelijks aan spelen toe bij PSV.