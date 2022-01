Lasse Schöne hoopt: ‘Ik zou het geweldig vinden als hij naar Ajax gaat’

Woensdag, 5 januari 2022 om 23:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:29

Lasse Schöne en Frank Arnesen vonden Christian Eriksen dinsdag een goede indruk maken in zijn eerste televisie-interview sinds zijn hartstilstand in de openingswedstrijd van Denemarken op het EK. De middenvelder, die onlangs met Internazionale brak omdat hij niet mag uitkomen in de Serie A met zijn inwendige defibrillator, heeft zijn vizier gericht op een rentree in het profvoetbal. Hij wil uitkomen op het WK 2022 en gaat de komende tijd op zoek naar een nieuwe club. Schöne en Arnesen voorzien hem van advies in de zoektocht.

"Ik ben heel blij dat Chris zich goed voelt, voor hem en zijn familie", vertelt Schöne, die bij Ajax en de nationale ploeg van Denemarken samenspeelde met zijn landgenoot. "Mooi dat hij stappen maakt en dat hij erbij wil zijn op het WK, dat hij nog vol voor zijn voetbalcarrière gaat." Schöne ontving Eriksen onlangs bij hem thuis en was blij om van hem persoonlijk te horen hoe het ging. De kans dat de twee vrienden ooit nog voor dezelfde ploeg zullen spelen, is klein. "Of ik hem probeer naar NEC te halen? Daar heb ik het met hem niet over gehad. Hij zal eerst fit moeten worden. Ik denk dat hij ook hoger mikt. Ik zou het geweldig vinden als hij naar Ajax gaat", zegt Schöne tegen het Algemeen Dagblad.

Arnesen, technisch directeur van Feyenoord en eveneens een landgenoot van Eriksen, kent de transfermarkt en denkt niet dat de aanvallende middenvelder zich zorgen hoeft te maken. "Het is niet de vraag of er clubs interesse zullen hebben, maar het is de vraag wat Christian zelf wil", benadrukt Arnesen. "Er zullen veel clubs met belangstelling zijn. Het gaat erom, en dat weten hij en zijn zaakwaarnemer ook, dat je een club moet vinden die honderd procent achter je staat. Hij moet de tijd krijgen om zich zowel fysiek als mentaal klaar te maken om te spelen." Arnesen wenst Eriksen het beste toe en is blij dat hij gezond is. "Het was mooi om het interview van gisteren te zien. Het is fantastisch voor de voetballerij dat hij terug is."

Eriksen houdt zijn conditie momenteel op peil bij FC Chiasso, een Zwitserse derdeklasser. Chiasso bevindt zich in het diepe zuiden van Zwitserland, op slechts een uur rijden vanuit zijn woonplaats Milaan. Omdat hij in Italië niet meer mag sporten, is de kleine club uit Zwitserland een uitkomst gebleken. Eriksen heeft een duidelijk doel gesteld. "Ik wil op het WK in Qatar spelen", zei de 109-voudig international in het televisie-interview met DR1 "We moeten natuurlijk afwachten of ik opgeroepen word. Maar het is mijn droom om terug te keren. Ik weet zeker dat het kan, want ik voel me niet anders. Fysiek ben ik in topvorm. Tot aan het WK wil ik voetballen en bewijzen dat ik op hetzelfde niveau ben als voorheen." Deze week werd hij door The Telegraph in verband gebracht met AS Monaco; transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde vorige maand dat Ajax geen toenadering heeft gezocht tot Eriksen.