Real Madrid voorkomt met moeite nieuwe deceptie tegen Alcoyano

Woensdag, 5 januari 2022 om 23:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:28

Real Madrid heeft woensdag zijn wedstrijd in de zestiende finale van de Copa del Rey gewonnen. Net als aartsrivaal Barcelona eerder op de avond had de ploeg van Carlo Ancelotti het niet makkelijk met een tegenstander uit een veel lagere divisie. Alcoyano, uitkomend op het derde niveau, kwam in de tweede helft brutaal op gelijke hoogte, maar moest zich alsnog gewonnen geven: 1-3. Zo voorkwam Real een nieuwe blamage tegen Alcoyano, dat de Koninklijke vorig jaar nog verraste in dezelfde ronde van het bekertoernooi.

Karim Benzema en Toni Kroos kregen rust van Ancelotti, terwijl Vinícius Júnior en Thibaut Courtois afwezig waren door een coronabesmetting. Tweede doelman Andriy Lunin kreeg een kans in de basis, net als onder meer Eduardo Camavinga, Eden Hazard en Mariano Díaz. Alcoyano kwam verrassend sterk uit de startblokken en stichtte in de eerste tien minuten tot drie keer toe chaos in het strafschopgebied van Real.

De Koninklijke werd onder meer gered doordat Camavinga een bal van de lijn kon halen, terwijl Lunin een volley van Dani Vega over tikte. Daarna haalde Éder Militão opgelucht adem toen Vega tegen het gras ging, maar er geen penalty voor Alcoyano werd toegekend. Na die storm in de openingsfase nam Real de controle over, zonder dat dat enorm veel kansen opleverde. Wel miste Díaz één-op-één met de 42-jarige doelman José Juan Figueras. Die kon op slag van rust niet voorkomen dat Militão uit een hoekschop de openingstreffer binnenkopte: 0-1.

Ook na rust had Real een licht overwicht, opnieuw zonder dat uit te drukken in enorme kansen. Wel schoot David Alaba van enorme afstand rakelings naast. Aan de overzijde was het echter Alcoyano dat brutaal toesloeg. Vega dribbelde aan de rechterzijde het strafschopgebied binnen, kapte de bal achter zijn standbeen terug en vond prachtig de verre hoek: 1-1. Real raakte niet in paniek en stelde orde op zaken via Marco Asensio, die veel geluk had dat zijn schot afketste op het lichaam van verdediger Raúl González: 1-2. De beslissing viel twee minuten later via Isco, die de bal dankzij geklungel van de defensie voor de voeten kreeg en net voor keeper Figueras kon intikken: 1-3.