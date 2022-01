SC Heerenveen ontkent pijnlijk nieuws over benaderen Kees van Wonderen

Woensdag, 5 januari 2022 om 22:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:08

Kees van Wonderen heeft contact gehad met sc Heerenveen over het hoofdtrainerschap, zo meldt de Leeuwarder Courant woensdagavond. De trainer is bezig aan een goed seizoen met Go Ahead Eagles en zou in beeld zijn om Johnny Jansen in de zomer op te volgen. Dat nieuws wordt echter ontkend door technisch manager Ferry de Haan, die aangeeft dat er niets speelt.

Als Heerenveen inderdaad met Van Wonderen heeft gesproken, zou dat pijnlijk zijn voor Jansen. De huidige trainer van Heerenveen is immers nog niet in gesprek gegaan met De Haan over zijn toekomst. Jansen heeft een contract tot het eind van het seizoen. Zijn ploeg staat momenteel op de tiende plaats in de Eredivisie. De Leeuwarder Courant concludeert dat Jansen 'normaal gesproken' bezig is aan zijn laatste maanden als trainer, omdat de club Van Wonderen benaderd zou hebben.

"We zijn hier niet mee bezig", reageert De Haan echter op de vraag of Heerenveen contact heeft gehad met Van Wonderen, die elfde staat met promovendus Go Ahead. "Ik wil er verder niets over zeggen, omdat het niet speelt." Jansen werd in de slotfase van het seizoen 2018/19 waarnemend hoofdtrainer van Heerenveen na het ontslag van Jan Olde Riekerink, nadat hij vijf jaar werkzaam was als assistent. Vervolgens kreeg Jansen een contract als hoofdtrainer. In december 2019 werd die verbintenis verlengd tot medio 2022.

De Haan en Van Wonderen kennen elkaar in ieder geval van hun gezamenlijke periode als spelers van Feyenoord. Tussen 1998 en 2002 stonden ze allebei onder contract in De Kuip. Ze wonnen samen het landskampioenschap, de Johan Cruijff Schaal (beide in 1999) en de UEFA Cup (2002).