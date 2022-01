Dembélé voorkomt grote blamage bij rentree Alves; zorgen om Frenkie de Jong

Woensdag, 5 januari 2022 om 21:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:25

Barcelona heeft zich woensdag met de grootst mogelijke moeite bij de laatste zestien in de Copa del Rey gevoegd. De gehavende ploeg van Xavi kwam tegen derdedivisionist Linares op achterstand en kon dat ternauwernood herstellen. Dat was te danken aan de veelbesproken Ousmane Dembélé, die als invaller de gelijkmaker binnenschoot. Ferran Jutglà maakte het even later af: 1-2. Barça zag de ziekenboeg verder volstromen met Frenkie de Jong, die als invaller snel weer moest afhaken met een onduidelijke blessure.

Bij Barcelona maakte Dani Alves, die eindelijk volledig ingeschreven kon worden, zijn officiële rentree als rechtsback in een 5-3-2-systeem. Barça moest veel spelers missen door een coronabesmetting en Neto kreeg in het doel de voorkeur boven Marc-André ter Stegen, terwijl Jordi Alba terugkeerde van een schorsing en de linkerflank bestreek. Frenkie de Jong kreeg aanvankelijk rust en begon op de bank, terwijl Luuk de Jong geschorst was. De gelegenheidsvoorhoede van Barça bestond daardoor uit Jutglà en Ilias Akhomach.

Barcelona had in de eerste helft liefst 83 procent balbezit, maar keek na afloop daarvan tóch tegen een achterstand aan. De Catalanen kwamen maar moeizaam door de stugge defensie van Linares, al had Ilias één-op-één met doelman Brimah Razak moeten scoren. Aan de overzijde van het veld sloeg de derdeklasser na negentien minuten uiterst verrassend toe. Óscar Mingueza liet zijn tegenstander Hugo Díaz lopen, die daardoor een afgemeten voorzet kon binnenkoppen: 1-0.

Ondanks enorme druk kon Barça dat voor rust niet herstellen. Xavi bracht Gerard Piqué, Frenkie de Jong en Ousmane Dembélé vervolgens in het veld om de schade te herstellen. Dat sorteerde effect, want Dembélé zette Barça na een uur spelen op gelijke hoogte. De Fransman plaatste de bal vanbuiten het strafschopgebied in de verre hoek en had het geluk dat Razak weifelend ingreep: 1-1. Barça kroop door het oog van de naald toen een nieuw doelpunt van Linares werd afgekeurd wegens buitenspel en sloeg aan de overzijde zelf toe. Jutglà dribbelde van de linkerkant naar de as van de zestien en plaatste de bal beheerst binnen: 1-2.

De Jong moest in de 74ste minuut alweer afhaken bij Barcelona. Het was onduidelijk wat de gehavende middenvelder precies mankeerde. Neto dacht daarna een schot van Cristian Carracedo te kunnen laten gaan en zag dat tot zijn schrik via de kruising terug het veld in ketsen, waardoor Barça opnieuw wegkwam. Ook Dembélé vlamde aan de overzijde op het aluminium, waarna de Catalanen het duel vrij probleemloos wisten uit te spelen.