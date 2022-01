Napoli haalt broodnodige versterking op bij Manchester United

Woensdag, 5 januari 2022 om 20:16

Axel Tuanzebe vervolgt het seizoen op huurbasis bij Napoli, zo meldt Fabrizio Romano. De 24-jarige was door Manchester United deze voetbaljaargang ondergebracht bij Aston Villa, maar wist daar geen rol van betekenis te spelen. Tuanzebe ligt bij United vast tot medio 2023.

Napoli betaalt een huursom van 600.000 euro plus datzelfde bedrag aan mogelijke bonussen om een half jaar te kunnen beschikken over Tuanzebe. De mandekker brak in 2017 door vanuit de jeugdopleiding bij Manchester United, maar wist nooit een vaste waarde te worden op Old Trafford. In totaal staat hij op 37 officiële wedstrijden in het eerste van United.

The Red Devils verhuurden Tuanzebe in totaal drie keer aan Aston Villa. In het seizoen 2018/19 was de Engelsman een vaste waarde in het elftal van the Villans dat promoveerde naar de Premier League. Dit seizoen probeerde de verdediger het opnieuw op Villa Park en was hij in het begin opnieuw een basisspeler. Dat veranderde echter al snel en de laatste weken kwam Tuanzebe nauwelijks meer aan de bak. Villa ging dan ook akkoord met het afbreken van de huurperiode.

Napoli had dringend behoefte aan defensieve versterking, nadat Konstantinos Manolas onlangs voor 2,5 miljoen euro werd verkocht aan Olympiacos. Verder is Kalidou Koulibaly, normaliter de leider van de achterhoede, voorlopig met Senegal actief op de Afrika Cup.