Lukaku en Ziyech in basis tegen Tottenham; twee coronagevallen bij Chelsea

Woensdag, 5 januari 2022 om 19:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:25

Romelu Lukaku is in genade aangenomen bij Chelsea en staat woensdagavond direct in de basis in de EFL Cup tegen Tottenham Hotspur. De centrumspits maakte zowel intern als publiekelijk zijn excuses voor zijn interview in Italië, waarmee de zaak voor Thomas Tuchel is afgedaan. Chelsea moet N'Golo Kanté en Thiago Silva missen door corona. De wedstrijd begint om 20.45 uur op Stamford Bridge.

Ook Hakim Ziyech keert terug in het startelftal van the Blues. De aanvallende middenvelder bleef de afgelopen drie wedstrijden op de reservebank, al waren er signalen dat de voormalig Ajacied kampte met lichte klachten. Ziyech lijkt samen met Kai Havertz de twee posities achter Lukaku te gaan bezetten. Tuchel schuift behoorlijk met zijn gebruikelijke opstelling, die opmerkelijk aanvallend oogt.

Mocht Chelsea in de gebruikelijke 3-4-2-1-formatie opereren, dan wordt het controlerende blok op het middenveld waarschijnlijk gevormd door Mason Mount en Jorginho. Saúl Ñíguez lijkt de wingback aan de rechterkant, terwijl Marcos Alonso aan de linkerzijde terug te vinden zal zijn. De driemansdefensie bestaat ogenschijnlijk uit César Azpilicueta, Antonio Rüdiger en Malang Sarr. In het doel krijgt Kepa Arrizabalaga weer eens de voorkeur boven Édouard Mendy.

Aan de zijde van Tottenham Hotspur maakt Antonio Conte minder wijzigingen. Zo bestaat de voorhoede van the Spurs uit de blikvangers Lucas Moura, Harry Kane en Heung-Min Son. Ook het gebruikelijke middenveld met Pierre-Emile Höjbjerg en Oliver Skipp wordt intact gehouden. Aan de linkerzijde wordt Sergio Reguilón vervangen door Matt Doherty, terwijl Eric Dier centraal achterin plaatsmaakt voor Japhet Tanganga.

Opstelling Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, Sarr; Saúl Ñíguez, Mount, Jorginho, Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Tanganga, Sánchez, Davies; Emerson Royal, Skipp, Höjbjerg, Doherty; Lucas Moura, Kane, Son.