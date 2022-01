Donnarumma is het zat en spreekt zich uit over relatie met Keylor Navas

Woensdag, 5 januari 2022 om 19:23 • Dominic Mostert

Gianluigi Donnarumma ontkent een moeizame relatie te onderhouden met Keylor Navas. De twee keepers van Paris Saint-Germain concurreren dit seizoen met elkaar om een plek onder de lat. Vorige maand schreef L'Équipe dat de relatie tussen de twee doelmannen bijdraagt aan een onprettige sfeer in de kleedkamer van PSG, maar daar klopt volgens de Italiaan niets van.

Donnarumma kwam in de zomer van 2021 transfervrij over van AC Milan. Hij hoopte de nieuwe eerste doelman te worden, maar trainer Mauricio Pochettino rouleert geregeld. Donnarumma speelde dit seizoen tot dusver twaalf officiële wedstrijden en Navas vijftien. "Ik maak me geen zorgen. Ik heb een uitstekende relatie met Keylor. Concurrentie hoort erbij en Keylor is een vriend van me", benadrukt Donnarumma in een interview met France TV. "Er zijn geen problemen, al wordt soms geprobeerd om verhalen te verzinnen. We hebben een sterke ploeg en daar hoort concurrentie bij."

De concurrentie tussen beide keepers is gezond, vindt Donnarumma. "We zijn allebei kalme persoonlijkheden. We doen allebei ons best en vervolgens neemt de trainer zijn besluit. We staan tot zijn beschikking en we willen allebei het maximale geven." Wel erkent de 22-jarige doelman, die samen met Édouard Mendy en Manuel Neuer kans maakt om deze maand te worden gekroond tot The Best FIFA Men’s Goalkeeper, dat hij 'meer druk ervaart' in Parijs dan in Milaan. "Ik zit bij een club die alles wil winnen wat er te winnen valt. Dit is pas mijn begin hier. Aan mijn ambities is niets veranderd: ik wil winnen, winnen, winnen."

Vorige maand sprak trainer Pochettino zich al uit over de concurrentiestrijd onder de lat. "Na vijf maanden van samenwerking met elkaar is de situatie helder", gaf hij aan. "Ik geloof dat concurrentie gezond kan zijn. Er is sprake van echte concurrentie en de sfeer op de training is goed", verzekerde de oefenmeester op een persconferentie. "Iedereen profiteert van de strijd. Onze keepers verdienen een compliment, want ze weten wat er van ze wordt gevraagd en ze kunnen alleen nog maar beter worden."

L'Équipe schreef vorige maand dat er groepen zijn ontstaan in de kleedkamer van PSG, met enerzijds Lionel Messi en Neymar en anderzijds de Franstalige spelers en onder meer Achraf Hakimi. De relatie tussen Donnarumma en Navas werd beschreven als problematisch. Na afloop van de thuiswedstrijd tegen OGC Nice (0-0) op 1 december zou het tot een conflict zijn gekomen. "Zie je wel, alleen de beste keepers dragen deze handschoenen", zou Navas onder toeziend oog van Donnarumma tegen Nice-doelman Marcin Bulka hebben gezegd. Navas en Bulka beschikken over dezelfde sponsor.